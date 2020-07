***Terminaviso Pressegespräch*** "Die Budget-Forderungen des Europaparlaments an den EU-Gipfel"

Online-Pressegespräch mit MEPs Karas, Schieder, Vana, Gamon im Vorfeld des EU-Gipfels, Donnerstag, 16. Juli, 11 Uhr

Wien (OTS) - Im Vorfeld des EU-Gipfels am 17. und 18. Juli hat das Europaparlament in seiner Plenartagung am 8. Juli mehrheitlich festgehalten, dass die Vorschläge der Kommission für den Aufbauplan und einen überarbeiteten langfristigen EU-Haushalt die absolute Mindestforderung darstellen, die für das Parlament akzeptabel ist.





Vizepräsident Othmar Karas (ÖVP), Delegationsleiter Andreas Schieder (SPÖ), Monika Vana (Grüne) und Claudia Gamon (NEOS) positionieren sich in einem online-Pressegespräch zu den Forderungen an die Staats- und Regierungschefs und stellen sich den Fragen der Medien.

Donnerstag, den 16. Juli, 11.00 Uhr



Dazu laden wir Sie sehr herzlich ein.



Das Pressegespräch wird über Zoom durchgeführt und via Facebook live eingebettet.



Aus organisatorischen Gründen (wir müssen Sie zu Zoom einladen) bitten wir unbedingt um Ihre baldige Anmeldung unter huberta.heinzel@ep.europa.eu.

