TierQuarTier Wien T-Shirts „Babyelefant, Oida!“ und „Social Distancing“

Wichtige Botschaft verbreiten und das TierQuarTier Wien unterstützen

Wien (OTS) - „Babyelefant“ und „Social Distancing“ sind derzeit in aller Munde. Das TierQuarTier Wien hat diese Botschaft aufgegriffen, eine Prise Humor hinzugefügt und originelle T-Shirts entwickelt. Die T-Shirts gibt es in verschiedenen Farben, Motiven und Größen. So findet jeder sein T-Shirt, um die wichtige Botschaft zu verbreiten und gleichzeitig Hunde, Katzen und Kleintiere im TierQuarTier Wien zu unterstützen.

Auch Top Model Miss Vienna Beatrice Körmer trägt die lässigen T-Shirts. Sie unterstützt damit die Schützlinge des TierQuarTiers Wien und verbreitet gleichzeitig die wichtige Botschaft.

Die T-Shirts sind vor Ort im TierQuarTier Wien zu den Öffnungs- und Vergabezeiten, als Dankeschön ab einer Geldspende von € 50,– oder bei einer Tierpatenschaft erhältlich. Details unter: https://www.tierquartier.at/Aktuelles/Babyelefant-Oida

Das TierQuarTier Wien – Tierschutz auf modernster Ebene

Im TierQuarTier Wien – dem Tierschutz-Kompetenzzentrum der Stadt Wien – finden auf 9.700 Quadratmeter bis zu 150 in der Stadt Wien entlaufene, ausgesetzte, herrenlose oder abgenommene Hunde, 300 Katzen und einige hundert Kleintiere ein vorübergehendes Zuhause. Die Tiere werden während ihres Aufenthaltes bestens medizinisch versorgt, gepflegt und betreut – bis sie auf schöne, neue Plätze vergeben werden.

