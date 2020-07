„Eco Spezial“: Die Corona-Bilanz – wie geht es weiter mit Österreichs Wirtschaft?

Am 16. Juli um 21.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Es war der größte Schock für die österreichische Wirtschaft seit dem Zweiten Weltkrieg: Am 16. März 2020 wurden Hunderttausende Geschäfte, Restaurants, Hotels, Baufirmen und unzählige andere Unternehmen gesperrt. Um die Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern, wurde die Wirtschaft in einen künstlichen Tiefschlaf versetzt, Millionen von Menschen konnten ihre Arbeit nicht mehr ausüben. Stattdessen setzte die Regierung Hilfsprogramme in Milliardenhöhe auf, von denen manche rasch und andere nur langsam wirkten.

Die meisten Corona-Beschränkungen sind inzwischen gelockert, viele auch aufgehoben, aber die Wirtschaftskrise ist noch lange nicht vorbei. Genau vier Monate nach dem großen Lockdown zieht „Eco“ – präsentiert von Dieter Bornemann – am Donnerstag, dem 16. Juli, um 21.05 Uhr in ORF 2 in einem 50-minütigen Spezial Bilanz und fragt Betroffene, Expertinnen und Experten sowie Politikerinnen und Politiker in Live-Interviews:

Wie geht es Österreichs Unternehmen jetzt, wie geht es weiter? Wie gehen Arbeitnehmer/innen und Unternehmer/innen mit dieser „neuen Normalität“ um? Wer leidet am meisten und wer ist von den Folgen der Krise geschützt? Was kommt angesichts der unsicheren Weltkonjunktur auf Österreichs Exporteure zu? Wie wird die Corona-Krise die Unternehmens- und Arbeitswelt längerfristig verändern? Und: Welche Perspektiven gibt es? Was sind die Folgen für die andere große Herausforderung unserer Zeit – die Klimakrise? Bericht: Bettina Fink, Lisa Lind, Hans Wu, Astrid Petermann, Emanuel Liedl, Johannes Ruprecht.

