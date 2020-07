ASFINAG: Nach letzten „Wasch-Nächten“ sind alle Tunnel fit für den Sommer-Reiseverkehr

Tunnelkette Pack macht Abschluss; 2020 sind zehn Tunnel-Einsatzübungen geplant

Wien (OTS) - Mit diesem Freitag, den 17. Juli, kann die ASFINAG die alljährlichen Frühjahrs-Tunnelreinigungen abschließen – bedingt durch die Corona-Pandemie um etwa einen Monat später als geplant. Die letzten Tunnel, die noch gewaschen werden, sind auf der A 2 Südautobahn im Bereich der Pack. Diese Arbeiten finden nachts statt, wobei ein Fahrstreifen immer befahrbar bleibt. Die Tunnel Herzogberg, Mitterberg und Kalcherkogel müssen dafür also nicht zur Gänze gesperrt werden.

Übungen und Technik sorgen für Sicherheit

Neben der zweimaligen jährlichen Reinigung der 165 Tunnel sorgen aber auch regelmäßige Einsatzübungen und jede Menge Technik für Sicherheit in den ASFINAG-Tunnel. In allen Tunnel, die länger als 500 Meter sind, wird von den Blaulichtorganisationen regelmäßig geübt. Dabei gibt es Großübungen, die gemäß Straßentunnel-Sicherheitsgesetz (STSG) alle vier Jahre stattfinden, und „Routineübungen", etwa vor der Inbetriebnahme neuer Tunnelröhren beziehungsweise nach Sanierung bestehender Röhren. Bei einem Unfall ist es wichtig, dass die ASFINAG mit allen Einsatzorganisationen und diese auch aufeinander perfekt abgestimmt sind. 2020 finden noch zehn derartige Einsatzübungen in ganz Österreich statt.

In Sachen Sicherheitstechnik sind die Tunnel in Österreich bekanntlich weit vorne, wie auch der Tunneltest des ADAC heuer wieder gezeigt hat. Von Pannenbuchten über Notrufnischen und Fluchtwegen alle 250 Meter, bis hin zu durchgehender Videoüberwachung und Sensorik für Trübsicht und Brand reicht die Palette an Sicherheitsausstattungen. Dazu kommt mit dem akustischen Tunnelmonitoring AKUT eine österreichische Innovation, die in mittlerweile fast 30 Tunnel eingebaut ist. Das System erkennt ungewöhnliche Geräusche wie beispielsweise eine Vollbremsung (quietschende Reifen) und schlägt sofort Alarm.

Die ASFINAG-Kampagne „Tunnelfit“

Reinigung, Übungen und Technik allein genügen aber nicht – Teamwork ist ebenso ein wichtiger Bestandteil von mehr Sicherheit. Die ASFINAG-Kampagne „Tunnelfit“ sensibilisiert daher seit Anfang Juli alle Lenkerinnen und Lenker, vor der Einfahrt in einen Tunnel die wesentlichen Verhaltensregeln (Tempo reduzieren, Ampeln beachten und Abstand halten) zu befolgen. Mit mehr als 100 Plakaten vor Tunnel, Newsletter, Blogs sowie Online-Banner auf den Websites reichweitenstarker Medien und natürlich Infos und einem Quiz auf asfinag.at, Twitter und Facebook wird auf diese wichtigen Punkte in Sachen Tunnelfitness hingewiesen.

