Kick-off der WU4Juniors Summerschool 2020

WU begrüßt 36 junge TeilnehmerInnen aus 8 Nationen zur Summerschool 2020

Wien (OTS) - 2019 rief die Wirtschaftsuniversität Wien in Kooperation mit der Berndorf Privatstiftung und der Industriellenvereinigung (IV) ein umfassendes Bildungsprogramm aus den Bereichen Finanzen, Wirtschaft und Wirtschaftsrecht für Jugendliche ins Leben. „WU4Juniors“ unterstützt junge Menschen darin, wirtschaftliche Zusammenhänge zu verstehen. Das Angebot besteht aus zwei aufeinander aufbauenden Komponenten: aus interaktiven Online-Modulen sowie einer Summerschool für besonders engagierte Jugendliche. 36 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus acht Ländern konnten zum Start der einwöchigen Summerschool begrüßt werden.

Einwöchige Summerschool gestartet



Vom 13.-17. Juli 2020 stehen mehr als 22 Programmpunkte auf dem Plan. 32 Vortragende, von WU-ExpertInnen bis hin zu VertreterInnen aus der Praxis, sind an der Umsetzung beteiligt. Aufgrund der speziellen Corona-Situation muss die Summerschool zwar großteils online angeboten werden, der Austausch soll darunter aber nicht leiden. Um den Jugendlichen außerdem zu ermöglichen, die WU kennenzulernen, wurde der Kick-Off in einer Hybrid-Variante angeboten. Begrüßung und Eröffnungsvortrag wurden für jene Teilnehmenden, die nicht am Campus sein konnten live aus dem Festsaal gestreamt. Über ein interaktives Tool hatten alle Personen die Möglichkeit, ihre Fragen einzubringen.

Abwechslungsreiche Vorträge und Workshops

Während der Summerschool erwartet die TeilnehmerInnen ein abwechslungsreiches Programm mit interaktiven Online-Vorträgen von erfahrenen Lehrenden sowie Sessions mit UnternehmensvertreterInnen, bei denen es ausreichend Gelegenheit für Diskussion und Austausch geben wird. In den Research Insights bekommen die TeilnehmerInnen einen Einblick in die Forschungsthemen und den Alltag von WU-ForscherInnen. Ein Planspiel gibt die Möglichkeit, die Folgen unternehmerischer Entscheidungen zu beobachten und zu analysieren. Über die gesamte Woche wird außerdem eine Projektarbeit durchgeführt, in der die TeilnehmerInnen in Kleingruppen ein Erklärvideo erarbeiten. Ein Workshop zur Arbeit in Gruppen und ein individuelles Projektcoaching runden das Programm ab. Bei der Abschlussveranstaltung am Freitag wird schließlich das Produkt der Projektarbeit präsentiert.

Über WU4Juniors

Kern von WU4Juniors sind kostenlose Video-Lernmodule, die auf der Plattform Learn Public zur Verfügung stehen und auf abwechslungsreiche Weise Wirtschaftswissen vermitteln. Die Themenbereiche umfassen dabei u.a. Wirtschaftskreislauf, Aktien, Schulden, Verträge oder Armut. Für jeden erfolgreich durchgearbeiteten Themenbereich erhält man einen Online-Badge. Bei Absolvierung des Basismoduls „Wirtschaftskreislauf“ sowie eines weiteren Themenbereichs wird ein WU4Juniors Zertifikat vergeben. Seit dem Launch der Plattform im Jänner 2019 haben sich über 4.200 Personen registriert und beinahe 2.000 Badges erarbeitet. Der Erfolg spricht für das große Interesse junger Menschen daran, wirtschaftliche Zusammenhänge zu verstehen.

Mehr über WU4Juniors

