Waltraut Haas zu Gast beim "Reichenauer Kultursommer 2020"

Schauspiel-Legende tritt am 17. Juli beim „"Reichenauer Kultursommer" auf

St. Pölten (OTS) - Waltraud Haas wird am Freitag, den 17. Juli beim Reichenauer Kultursommer der AK Niederösterreich auftreten. Im Programm „Wiener G’schichten“ wird die „Hasi“ in einem sehr persönlichen Gespräch über ihre bereits mehr als 70 Jahre dauernde Karriere plaudern, ebenso über ihren Lebensmenschen Erwin Strahl. Viele lustige Anekdoten und auch ihre unvergleichlichen Hans-Moser-Parodien wird sie neben ihren Liedern zum Besten geben.



Der "Reichenauer Kultursommer 2020" findet noch bis einschließlich 29. August 2020 im Seminar-Park-Hotel Hirschwang, Trautenberg-Straße 1, 2651 Marktgemeinde Reichenau an der Rax statt.

Alle Tickets im Rahmen der Festspiel-Reihe kosten nur € 25,-. Restkarten und Informationen unter www.kultursommer.co.at bzw. Tel.: 05 7171 21800

