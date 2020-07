Securities Clearing Center Company (Muqassa) gibt Datum des Betriebsbeginns bekannt

Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - Die unabhängige Clearingstelle (Muqassa) wird die saudische Kapitalmarktinfrastruktur stärken und die betriebliche Effizienz erhöhen.

Die Securities Clearing Center Company (Muqassa) gibt heute entsprechend dem 11/1/1442H bekannt, dass sie den Betrieb am 30.08.2020 aufnehmen wird. Nach der Ankündigung ihrer Gründung im Jahr 2018 und ihrer Lizenzierung zu Beginn dieses Jahres will Muqassa das Wachstum des saudischen Kapitalmarktes durch die Verbesserung der Nachhandelsinfrastruktur weiter unterstützen, zur Verringerung des Kontrahentenrisikos beitragen, die betriebliche Effizienz steigern und die Einführung neuer Finanzprodukte und Dienstleistungsangebote ermöglichen.

Die Gründung von Muqassa ist eine der Initiativen des Financial Sector Development Program (FSDP) im Rahmen der Kingdom Vision 2030, die auch die Aufnahme des Derivatehandels auf Tadawul unterstützt. Der Clearing-Dienst wird gemäß dem dem 11/1/1442H mit den börsengehandelten Derivaten beginnen und am 30.08.2020 das Clearing des MT30-Index-Futures-Kontrakts durchführen. Andere Märkte werden zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Wael Abdullah Al Hazzani, CEO von Muqassa, sagte: "Die Aktivierung einer unabhängigen Clearingstelle ist Teil des Programms zur Entwicklung des Finanzsektors im Einklang mit den Zielen der Vision 2030, einen diversifizierten und effektiven Finanzsektor im Königreich zu entwickeln. Wir glauben, dass Muqassa die derzeitige Finanzmarktinfrastruktur durch die Anwendung fortschrittlicher Risikomanagementpraktiken und transparenter Prozesse für das Ausfallmanagement verbessern wird."

Die Aufnahme der Tätigkeit von Muqassa wird durch die Bemühungen von Tadawul, Muqassa, der Kapitalmarktbehörde (CMA) und der Saudi Arabian Monitory Authority (SAMA) erleichtert, die erforderlichen Gesetze und Vorschriften für die Aktivierung der Clearingstelle zu gewährleisten. Das kürzlich geänderte Kapitalmarktgesetz, die Vorschriften über zentrale Gegenparteien von Wertpapieren sowie die Regeln und Verfahren der Wertpapier-Clearingstelle werden dazu beitragen, die Wertpapier-Clearingstelle zu regulieren und ihre Rolle bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und Verpflichtungen innerhalb der Institutionen der Kapitalmarktinfrastruktur zu aktivieren.

Über Tadawul

Die Saudi Stock Exchange (Tadawul) ist die einzige Einrichtung, die im Königreich Saudi-Arabien als Wertpapierbörse des Königreichs Saudi-Arabien (die Börse) zugelassen ist und die Notierung und den Handel mit Wertpapieren betreibt. Der saudische Aktienmarkt ist der neuntgrößte Aktienmarkt unter den 67 Mitgliedern der World Federation of Exchanges und ist der dominierende Markt im Golf-Kooperationsrat (GCC). Die Börse ist der drittgrößte Aktienmarkt unter den Konkurrenzwährungen der aufstrebenden Märkte.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.tadawul.com.sa.

Über die Securities Clearing Center Company (Muqassa)

Die Securities Clearing Center Company "Muqassa" wurde 2018 als geschlossene Aktiengesellschaft gegründet, die sich vollständig im Besitz der Saudi Stock Exchange (Tadawul) befindet.

Die Gründung und der Betrieb von Muqassa ist eine der Initiativen des Financial Sector Development Program 2020 (FSDP) im Rahmen der Kingdom Vision 2030.

Muqassa wird dazu beitragen, Nachhandelsrisiken zu reduzieren, ein zentralisiertes Gegenpartei-Risikomanagement bereitzustellen und Clearing-Dienstleistungen in Übereinstimmung mit den besten internationalen Risikomanagementpraktiken zu entwickeln, um sich an die fortgeschrittenen globalen Kapitalmärkte anzupassen, was wiederum Investoren auf den Markt locken wird.

www.muqassa.sa

Tadawul Kontakt:

Mohammed Al Abdullah

+966-(54) 541-1133

mohammed.abdullah @ tadawul.com.sa

Finsbury Kontakt:

Ahmed Jebur

+971-(52) 290-3518

Ahmed.jebur @ finsbury.com

