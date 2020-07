NEOS Wien/Gara: Covid-Testergebnisse in 8 Stunden sind absolut machbar!

Stefan Gara: „Wenn die Wiener SPÖ ihrer Parteichefin widerspricht, ist offenkundig, dass man keinen Plan für einen sorgenfreien Schulstart im Herbst hat!“

Wien (OTS) - In einer Replik auf die heutige Pressekonferenz der NEOS Wien formulierten Vertreter der Stadtregierung, dass die von den NEOS geforderten Covid 19-Testergebnisse in 8 Stunden illusorisch sind. NEOS Wien Gesundheitssprecher Gara widerspricht dem energisch: „Nach 8 Stunden ein Covid-19 Testergebnis vorliegen zu haben, ist mit effektiver Testlogistik absolut realistisch!“, so Gara.

Verwundert zeigt sich Gara über die völlig unterschiedlichen Aussagen innerhalb der SPÖ. „Die ehemalige Gesundheitsministerin und nunmehrige Parteichefin der SPÖ, Pamela Rendi-Wagner fordert noch gestern Abend in der Zib2 Testergebnisse innerhalb von 5 Stunden, für ihre Parteikollegen in Wien sind Ergebnisse in 8 Stunden illusorisch. Vielleicht sollte man in der SPÖ miteinander reden. Diese diametralen Aussagen innerhalb der Partei zeugen nicht unbedingt von kompetentem CoV-Risikomanagement und fördern nicht das Vertrauen für einen sorgenfreien Schulstart im Herbst!“, so der Gesundheitssprecher.

Es gelte jetzt alle Kräfte zu bündeln und im Sinne von Eltern, Kindern, Lehrer_innen und Schulleiter_innen das Bestmögliche aus der Situation herauszuholen.

„Wir müssen jetzt über den Sommer die Wiener Bildungseinrichtungen so ausstatten und die Abläufe so optimieren, dass wir vom ersten Schultag weg flächendeckend testen können und die Kommunikationsabläufe bestmöglich funktionieren! Nur so können wir mit Zuversicht ins neue Schuljahr gehen!“, so Gara abschließend.

