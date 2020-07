Leichtfried: "Die Regierung hat keinen Plan für Beschäftigung und Arbeitsmarkt

Wien (OTS/SK) - "Es ist einfach zu wenig, wenn die Arbeitsministerin Woche für Woche die Rekordarbeitslosenzahlen vorträgt und einfach keine Idee hat, wie sie die dramatische Lage bewältigen will", sagt der stv. SPÖ-Klubvorsitzende Jörg Leichtfried. "Die Regierung hat keinen Plan für Beschäftigung und Arbeitsmarkt." Aktuell sind in der Hochsaison, wo die Arbeitslosigkeit am niedrigsten sein sollte, 436.000 Menschen arbeitslos gemeldet. 120.000 mehr als vor einem Jahr. ****

"Ich habe von der Regierung noch keine Idee gehört, was sie gegen die drohende zweite Arbeitslosigkeitswelle im Herbst tun will", so der stv. SPÖ-Klubvorsitzende. "Tatsächlich beschränkt sich die Regierung darauf, Ideen der SPÖ für eine moderne Arbeitswelt, wie die für eine geförderte Vier-Tage-Woche, abzulehnen", kritisiert Leichtfried. "Neinsagen ist das schlechteste Rezept gegen die Arbeitslosigkeit."

Besonders betroffen sind die unter 25-Jährigen mit 45.000 Arbeitssuchenden, 80 Prozent mehr als vor einem Jahr. Besonders betroffen sind auch die über 50-Jährigen mit 125.000 Arbeitssuchenden, 42 Prozent mehr als vor einem Jahr.

"Von der Regierung erwarten sich die Arbeitssuchenden, dass sie Taten setzt, nicht nur Daten runterbetet", sagt Leichtfried. Denn im Herbst fehlen für 8.000 Jugendliche Lehrstellen, die Auftragslage für die Unternehmen ist nicht gut und die Kurzarbeit läuft aus.

Die SPÖ hat einen Plan vorgelegt für Investitionen und Beschäftigung, mit einer Lehrlingsgarantie und einer Ausbildungsgarantie für die Jugendlichen, mit einer erweiterten Aktion 20.000 für ältere Arbeitssuchende. Damit können in den kommenden Jahren 350.000 Arbeitsplätze geschaffen werden, erläutert Leichtfried. Und natürlich bleibt die SPÖ dabei, dass das Arbeitslosengeld auf 70 Prozent Nettoersatzrate aufgestockt werden muss. (Schluss) up/wf/mp

