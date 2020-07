NEOS zu Taskforce für Lehrlinge: Rechnung der Bundesregierung geht nicht auf

Gerald Loacker: „Ein Lehrlingsprogramm für einen Bruchteil der Auszubildenden ist ein Tropfen auf den heißen Stein.“

Wien (OTS) - Wenig überzeugt ist NEOS-Sozialsprecher Gerald Loacker von der Taskforce für Jugendbeschäftigung, welche die Bundesregierung seit Anfang Juni zum wiederholten Mal präsentiert. Das Programm sei vielleicht nett, bisher sei aber wenig passiert: „Das ist nicht mehr als Homöopathie. Damit würden angeblich 1.000 Lehrlinge die Chance auf einen Lehrabschluss bekommen. Allerdings haben wir zurzeit 15.000 Lehrstellensuchende. Das ist ein Plus von 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Rechnung kann also nicht aufgehen.“

Betriebe müssen entlastet werden

Damit Betriebe Lehrlinge einstellen können, brauchen sie dringend Verlässlichkeit und Zuversicht. Loacker: „Die Unternehmen haben viel zu lange auf Hilfen und Kurzarbeitsgelder gewartet. Selbst wenn die Hilfen fließen, muss jeder Betrieb ständig mit einer Schließung rechnen, falls ein COVID-Fall auftritt. Es fehlt ein Modus für den Umgang mit Corona, den wir auch durchhalten können, wenn uns das Virus noch zwei Jahre begleitet.“ Loacker plädiert für Quarantäne von betroffenen Mitarbeiter_innen. Getestete Kontaktpersonen sollen bei negativem Test sofort weiterarbeiten können.

Die beste Bildung für die Jungen

Man müsse, so der NEOS-Sozialsprecher, nachhaltig in Qualifizierungsmaßnahmen investieren, um vor allem junge Menschen schnell wieder in den Arbeitsmarkt zu bringen. „Hier ist ein Lehrlingsprogramm für einen Bruchteil der Auszubildenden ein Tropfen auf den heißen Stein. Obwohl die Taskforce schon Anfang Juni ins Leben gerufen wurde, gibt es noch keine konkreten Maßnahmen und Pläne. Die Regierung hat ihre Arbeit wieder einmal auf Pressekonferenzen beschränkt. Wir NEOS werden dazu eine parlamentarische Anfrage einbringen“, kündigt Loacker an.

