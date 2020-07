Erster digitaler 5G-Summit „ZUKUNFT JETZT!“ in Österreich bläst morgen zur „Aufholjagd der digitalen 5G Infrastruktur"!

Erster digitaler 5G-Summit „ZUKUNFT JETZT!“ in Österreich bläst morgen zur „Aufholjagd der digitalen 5G Infrastruktur"!

COVID-19 zeigt, wie essentiell eine leistungsfähige Infrastruktur in Krisenzeiten und für den wirtschaftlichen Aufschwung ist

Wien (OTS) - Die drei Vize-Präsidenten der INTERNETOFFENISVE und CEOs der taktgebenden Telekomunternehmen A1, Drei und Magenta diskutieren mit der zuständigen Bundesministerin Elisabeth Köstinger und dem Generalsekretär des Österreichischen Gemeindebundes Walter Leiss über die Herausforderungen beim nächsten Schritt in die Zukunft der digitalen Infrastruktur. In zwei weiteren digitalen Sessions werden die Rolle Österreichs im internationalen 5G-Wettkampf und die regulatorischen Rahmenbedingungen in Europa beleuchtet.

„Als IKT-Branchenverband stärken die führenden Digitalunternehmen in Österreich den Digital- Standort Österreich. Wir bringen nicht nur den 5G Ausbau voran, sondern beschleunigen auch den Weg hin zu mehr virtueller Kommunikation und Interaktion“, sagt dazu Patricia Neumann, Präsidentin Internetoffensive Österreich und Generaldirektorin IBM Österreich: „Daher veranstalten wir am 15. Juli den ersten „digitalen 5G Summit“ in Österreich. Die 5G Netztechnologie bringt den nächsten großen Schritt in die Zukunft und stärkt unsere Krisenfestigkeit. Österreich kann bei raschem Handeln 5G Champion in Europa werden und muss diese Chance nutzen.“

Der digitale 5G-Summit der INTERNETOFFENSIVE ÖSTERREICH und den Eventpartnern A1, Drei und Magenta findet morgen, dem 15. Juli von 14:30 Uhr bis 17:15 online statt.



Einladungslink zum Event

Die „Taktgeber“ des 5G Ökosystems besprechen die Herausforderungen beim nächsten großen Schritt in die Zukunft, ziehen Bilanz über den Status Quo und zeigen auf, wo gehandelt werden muss, um 5G Champion zu werden.

Zudem stehen viele weitere spannende Speaker auf dem Programm. Das Event findet mit gestreamten Live- und Digital Sessions online statt. Die Teilnahme ist kostenlos.

Ausgewählte Highlights des digitalen 5G Summits

Live-Diskussion mit:

BM Elisabeth Köstinger – Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus – zuständig für Telekommunikation

Marcus Grausam – Vize-Präsident Internetoffensive Österreich und CEO A1 Telekom Austria

DI Jan Trionow – Vize-Präsident Internetoffensive Österreich und CEO Hutchison Drei Austria

Dr. Andreas Bierwirth – Vize-Präsident Internetoffensive Österreich und CEO Magenta Telekom

Dr. Walter Leiss – Generalsekretär des Österreichischen Gemeindebundes







Zwei digitale Sessions mit:

Dr. Lukas Feiler – Partner und Leiter der Abteilung IT und IP bei Baker McKenzie



Dipl.-Ing. Dr. Boris Nemsic – Vorstandsvorsitzender bei Delta Partners



Dr. Georg Serentschy – Managing Partner Serentschy Advisory Services



Dr. Klaus Steinmaurer – Geschäftsführer RTR-GmbH für Telekommunikation und Post

Dr. Peter Stuckmann – Referatsleiter Konnektivitätssysteme der Zukunft, Generaldirektion Kommunikationsnetze, Inhalte und Technologien, EU-Kommission

Dr. Karim Taga – Managing Partner Arthur D. Little Austria Einladungslink zum Event

Digitales Pressegespräch „Mit 5G den Aufschwung schaffen“



Ihre Gesprächspartner sind:

· Marcus Grausam – CEO A1 Telekom Austria

· DI Jan Trionow – CEO Hutchison Drei Austria

· Dr. Andreas Bierwirth – CEO Magenta Telekom





Im Zentrum stehen u.a. folgende Themen:

Status Quo 5G Ausbau in Österreich

Österreich im internationalen Vergleich und regulatorische Rahmenbedingungen



Wir bitten um eine Anmeldung bei Nane Murer unter n.murer @ internetoffensive.at. Der Teilnahmelink wird Ihnen zugesandt.



Wir freuen uns auf ein spannendes Pressegespräch und interessante Diskussionen beim ersten digtalen 5G Summit in Österreich!



Datum: 15.07.2020, 13:15 - 13:45 Uhr



Ort: Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Nane Murer

Geschäftsstelle Internetoffensive Österreich

Rotenturmstraße 17/17, A-1010 Wien

Tel: +43 (0)1 37 00 22 22

Mobil: +43 664 964 50 88

E-Mail: n.murer @ internetoffensive.at

Internet: www.internetoffensive.at

https://hopin.to/events/zukunft-jetzt-mit-5g-den-aufschwung-schaffen