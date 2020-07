Kräftige Neugründung in Corona-Zeiten: Von Zuhause aus trainieren wird so leicht und effektiv wie noch nie

Mit voller Kraft durch die Corona-Krise: "VonHouseaus" ist eine neue Kompaktlösung für jeden Bewegungshungrigen - egal ob motivierter Anfänger oder routinierter Gym-Abo-Besitzer

Graz (OTS) - Nicht du passt dich an unserem Training an, sondern unser Training an dich!

VonHouseaus bietet dir sechs Trainings in der Woche – egal welches Einsteigerniveau oder Equipment. Sichere dir Warmup, Demovideos, Anpassungen an dein individuelles Können, Workout-Tipps, Movement-Library und vieles mehr. Und das alles ganz bequem von zu Hause aus.

Familie, Business, Haushalt, Arbeit – wir sind so wie du! Und weißt du was? Genau das ist unser Erfolgsrezept als Familienbusiness aus Österreich. Mit uns brauchst du vor dem nächsten Lockdown keine Angst mehr zu haben. Ab jetzt bist du schon eine Trainingseinheit fitter, während die anderen noch im Stau zum Fitnessstudio stehen. Und das ab 14,90 Euro!

Alle Infos: www.vonhouseaus.com

