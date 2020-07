NEOS Wien fordern flächendeckende Covid-19-Testungen an Wiener Schulen

Wien (OTS/RK) - Der Wiener NEOS- Klubobmann Christoph Wiederkehr und Gesundheitssprecher und Gemeinderat Stefan Gara haben heute, Mittwoch, bei einer Pressekonferenz vor der NTS 4 (Neue Mittelschule naturkundlich–technischer Schwerpunkt) in der Schäffergasse 3 flächendeckende Covid-19-Testungen an allen Wiener Bildungseinrichtungen gefordert. An sämtlichen Schulen und Kindergärten der Stadt sollen im Herbst nach den Ferien alle Kinder, SchülerInnen, PädagogInnen und LehrerInnen auf das Corona Virus getestet werden.

„Damit können wir verhindern, dass Schulen oder Kindergärten geschlossen werden müssen. Eltern müssen sich auf das Funktionieren dieser Einrichtungen verlassen können“, so Wiederkehr. Gesundheitssprecher Stefan Gara führte aus, dass das Prozedere bei einer täglichen Testkapazität von 40.000 innerhalb weniger Tage machbar sei.

Die Kosten von etwa 4,5 Millionen Euro müsse die Stadt Wien tragen, antwortete Wiederkehr auf Nachfrage abschließend.

