Das Restaurant PAUL macht ab sofort „Deluxe-Brett’ljausen“ für zuhause

Wien (OTS) - In Zeiten, wo viele Wienerinnen und Wiener die Abende lieber zuhause auf der Terrasse, als im Restaurant verbringen, hat sich das Wirte-Ehepaar Christina & Reinhold Six etwas Besonderes für seine Gäste einfallen lassen: den PAULimbiss.

Eine Box gefüllt mit köstlichen, hochwertigen Produkten für 2-3 Personen - ideal zu einer guten Flasche Wein (oder zwei). „Wer sich den PAULimbiss abholt will einen genußvollen Abend verbringen, aber keine Arbeit damit haben“ so Reinhold Six über die Idee. „Vom Kärntner Speck über den Käse vom Jumi oder das Brot vom Öfferl ist alles frisch, handgeschnitten und essfertig.“

Um das Angebot abzurunden gibt es ein breites Angebot an heimischen und internationalen Weinen zum Mitnehmen (zu Vinothekspreisen!).

Bestellen kann man telefonisch, per E-Mail oder über die Getsby-App. Der PAULimbiss wird frisch gepackt und kann dann zu den Öffnungszeiten des Restaurant PAUL im 1. Bezirk, Johannesgasse 16, abgeholt werden (DI-SA ab 17 Uhr).

Eine detaillierte Produktliste, sowie die Mitnahme-Weinkarte, findet man unter www.paul.wien/imbiss

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Christina Six

office @ paul.wien

01/9744788