Film Festival 2020 #soWIENie: Kulinarik in hoher Qualität und mit smarten Möglichkeiten

Carmen's Corner – Acht Gourmetstände mit einer kulinarischen Vielfalt von Asien bis Wien

Office-Lunch von Montag bis Freitag

Donnerstag & Freitag – DJ Happy Hour

Kulinarik-Kioske im Kinobereich mit köstlichen Snacks und Getränken

Einmalregistrierung ersetzt Reservierung im Gastrobereich

Alle Details auf filmfestival-rathausplatz.at

Das Film Festival 2020 hat in seinen ersten Tagen eindrucksvoll bewiesen, dass Sicherheit und Genuss ein gutes Team sein können. Die präventiven Maßnahmen sind attraktiv in die Gestaltung integriert und ermöglichen eine unkomplizierte Handhabung der Abstandsregeln und anderer Bestimmungen. Wenngleich auch manche Abläufe nicht wie in den letzten Jahren sind und sein können, erfreuen sich die zahlreichen BesucherInnen an den großartigen Kultur- und Kulinarik-Angeboten sowie dem einzigartigen Ambiente im sicheren Rahmen.



Großen Zuspruch erfährt auch das musikalische Programm, welches heuer wieder die Erwartungen und den Geschmack der Gäste erfüllt. Die kostenlosen Logen sind binnen Kürze ausgebucht und die Nachfrage nach mehr ist groß. Dennoch haben SpontanbesucherInnen immer gute Chancen auf Restkarten, die beim Informationsschalter am Eingang Lichtenfelsgasse eine halbe Stunde vor Filmbeginn vergeben werden.



Ein weiterer Hauptakteur beim Film Festival ist neben der Kultur traditionell die Kulinarik. Situationsbedingt in der heurigen Saison kleiner als gewohnt dimensioniert, wächst diese aber in Angebot, Vielfalt und Qualität über sich hinaus und ist köstlich #soWIENie.

Acht Gourmetstände – acht Schätze der Gaumenfreuden



Täglich von 11 bis 24 Uhr zeigen die MitarbeiterInnen von DO & CO im Gastronomiebereich "Carmen's Corner", was grandiose Kochkunst und perfektes Service ist. Für LiebhaberInnen guten Geschmacks und hoher Qualität werden an den Gourmetständen 24 verschiedene kulinarische Köstlichkeiten aus nah und fern angeboten - und das stets für jede/n BesucherIn frisch zubereitet und liebevoll angerichtet. Hier ein Vorgeschmack auf die Gustostücke:



Teppan Yaki mit Lachs, Huhn, Gemüse oder gemischt

Big Daddy Burger mit Beef oder Falafel Sweet Potatoe Fries Poke Bowls mit Huhn oder Tofu

Mediterrano Frittierte Calamari Souvlaki Spieß Crevetten Mezze Teller

Wok & Co Chicken Koy Soy Vegetable Wok Vegetarian Springrolls

Taste of India Chicken Tikka Masala Veganes Gemüse Curry Frisches Naan Brot mit Fleisch, Käse oder Natur

Little Italy Frische Pasta wie Rigatoni, Ravioli oder Ricotta Mezzalune Ofenfrische Foccacia mit diversem Belag Profiteroles

Demel / Österreich Wiener Schnitzel vom Kalb Frischer Kaiserschmarrn Marillenknödel

Bar Auswahl an Longdrinks & Cocktails





Das ideale Businessdate – der Office-Lunch auf dem Rathausplatz



Welcher Ort könnte für ein Mittagstreffen wohl schöner sein, als der Rathausplatz in dem einzigartigen, historischen Ambiente und umrahmt vom satten Grün jahrzehntealter Bäume. Das spezielle Angebot des "Office Lunch", der Montag bis Freitag von 11.30 bis 14 Uhr zum frisch zubereiteten Hauptgang ein kostenloses, antialkoholisches Getränk bietet, macht die Wahl des Treffpunktes gleich noch schmackhafter.



Wiederkehr eines Publikumslieblings – Aperol Time bei der DJ Happy Hour



Für Film Festival-Kenner ist die DJ Happy Hour bereits ein Fixpunkt. Und so wird diese beliebte Tradition auch heuer wieder aufgegriffen. Unter dem Motto "It's Aperol Time" gibt es jeden Donnerstag und Freitag von 17 bis 20.30 Uhr zum urbanen Chillout-Mix von DJ Erok den Aperol vergünstigt dazu.

Kulinarik-Kioske im Kinobereich als lukullische Nahversorger



Die anfängliche Idee eigener Gastro-Logen mit Service hat bei den Gästen den Bedarf nach einem Angebot für alle geweckt. Diesem Wunsch wurde nun mit zwei Kulinarik-Kiosken Rechnung getragen, die am seitlichen Rand des Kinobereiches platziert sind und ab sofort die servicierten Logen ersetzen. Kleine Snacks und Speisen von der Heurigenjause über Bowls und Büffelmozzarella bis Rigatoni und Profiteroles plus einer variationsreichen Getränkeauswahl runden den Kulturabend genussvoll ab.

Einer für alle – individueller Registrierungs-Code statt aufwändige Reservierung



Im Rahmen der gesetzlichen Auflagen war es unumgänglich, sichere Bedingungen für Gäste der Gastronomie zu schaffen, weshalb das System der Vorab-Reservierung mit Angabe der persönlichen Daten installiert wurde. Nun fand aufgrund der Erfahrungswerte der ersten Tage eine Weiterentwicklung zugunsten des BesucherInnen-Komforts statt. Eine Einmalregistrierung bringt mehr Möglichkeiten für weniger Aufwand.



Wer sich auf der Website oder vor Ort mit seinen Daten registriert, bekommt einen QR-Code per Mail zugeschickt, der bis inkl. 6. September, also bis zum Ende des Film Festivals 2020, ausschließlich im Gastronomiebereich aktiv ist. Damit entfällt die Notwendigkeit einer Reservierung – wer Lust auf einen Besuch im Carmen's Corner auf dem Rathausplatz hat, kommt einfach vorbei, scannt seinen Code, kann ohne Zeitlimit am nächsten freien Tisch Platz nehmen und genießen.

Film Festival 2020 #soWIENie auf dem Wiener Rathausplatz

4. Juli bis 6. September 2020

Filmbeginn täglich bei Einbruch der Dunkelheit

Einlass 2 Stunden vor Filmbeginn – ausschließlich mit gültigem Ticket!

Gastronomie 11:00 bis 24:00 Uhr – mit QR-Code!



