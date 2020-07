Klimaschutzministerin Gewessler unterstützt gemeinsamen Aufruf für Grünen Wiederaufbau

Videokonferenz der EU-UmweltministerInnen zum Start der deutschen Ratspräsidentschaft

Wien (OTS) - Im Rahmen der heutigen Videokonferenz der EU-UmweltministerInnen haben diese einen gemeinsamen Aufruf an die EU-Kommission verfasst. Klimaschutz und ökonomischer Aufschwung müssen Hand in Hand gehen, heißt es darin.

Auch die österreichische Klimaschutzministerin Leonore Gewessler unterstützt dieses Anliegen: „Wir müssen jetzt am Weg aus der Krise in die Zukunft investieren. Die Klimakrise ist die große Frage unserer Zeit – gemeinsam müssen wir jetzt unsere Kräfte bündeln. Meine Kolleginnen und Kollegen und ich werden Lösungen im Kampf gegen die drohende Klimakatastrophe deshalb zur Top-Priorität für 2020 machen. Die Wiederaufbaumaßnahmen nach der Coronakrise, die derzeit in der EU verhandelt werden, müssen einen klaren Fokus auf den Klimaschutz legen.“

Der Brief setzt die konkreten Schwerpunkte für die kommenden Monate auf ein Europäisches Klimagesetz, den Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft und die Biodiversitätsstrategie 2030. Diese seien Meilensteine für Klimaschutz, Artenvielfalt und eine stabile und zukunftsfähige Wirtschaft und zentraler Baustein zur Erfüllung des Pariser Klimaabkommens.

„Wir haben gerade erst gesehen wozu wir fähig sind, wenn wir den Herausforderungen geeint entgegentreten. Dieses gemeinsame Engagement brauchen wir auch im Kampf gegen die drohende Klimakrise. Investitionen in den Klimaschutz bringen uns eine doppelte Dividende: sichere Arbeit und eine stabile Wirtschaft für die Menschen in Europa und eine intakte Umwelt auf einem lebenswerten Planeten – auch für unsere Enkelkinder“, so Gewessler im Rahmen der Videokonferenz.

