Toto: Doppeljackpot – 12.000 Euro für den nächsten Dreizehner

Jackpot-Serie auch beim Zwölfer und in der Torwette prolongiert

Wien (OTS) - Die Jackpot-Serie bei Toto geht in die Verlängerung: Es gab weder einen Dreizehner noch einen Zwölfer, und damit geht es in beiden Rängen um einen Doppeljackpot. Beim Dreizehner warten in der nächsten Runde etwa 12.000 Euro, beim Zwölfer geht es um rund 6.000 Euro.

Und auch in der Torwette ist es zum wiederholten Male niemandem gelungen, auch nur vier Ergebnisse richtig zu tippen. Damit heißt es sowohl im ersten als auch im zweiten Range weiterhin Jackpot.

Annahmeschluss für die Runde 29A ist am Dienstag um 18:50 Uhr.

Achtung! Das Spiel 10 der Toto Runde 29B (Stoke City – FC Brentford) am kommenden Wochenende findet bereits am Samstag um 13:30 Uhr (statt wie ursprünglich angesetzt um 16:00 Uhr) statt.

Damit wird der Annahmeschluss der Toto Runde 29B wird daher auf Samstag, 18. Juli 2020, auf 13.20 Uhr vorverlegt.

Quoten der Toto Runde 28B

DJP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 8.528,01 – 12.000 Euro warten DJP Zwölfer, im Topf bleiben EUR 4.605,12 3 Elfer zu je EUR 203,80 22 Zehner zu je EUR 55,50 171 5er Bonus zu je EUR 2,90

Der richtige Tipp: 1 1 1 1 1 / X 2 X X 1 X 1 X X X 2 1 2

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 5.782,56 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 554,11 Torwette 3. Rang: 3 zu je EUR 132,40 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 134.002,26

Torwette-Resultate: 2:1 +:0 +:0 2:0 +:1

