SPÖ-Lehrlingssprecher Köchl: "Es ist 5 vor 12 - Wann handelt Türkis-Grün endlich für die Lehrlinge?"

"Türkis-grüner Beschluss im Juli nach Prüfung des Bedarfs an Maßnahmen für Ausbildungsplätze im September ist ein Hohn"

Wien (OTS/SK) - Am 8. Juli beschloss Türkis-Grün in der Nationalratssitzung, "über die bereits getroffenen Maßnahmen zur finanziellen Absicherung der Lehrlinge im Bereich der betrieblichen und überbetrieblichen Lehrausbildung eine Möglichkeit zur Unterstützung der Lehrbetriebe zu prüfen". Aus Sicht von SPÖ-Lehrlingssprecher Klaus Köchl "kann das nur ein schlechter Scherz sein, dass die Regierung zwei Monate vor Lehrzeitbeginn und ÜBA-Beginn erst zu prüfen beginnt, was am Lehrstellenmarkt gebraucht wird. Es ist 5 vor 12. Wann handelt Türkis-Grün endlich für die Lehrlinge?" ****

Köchl hat bereits im April Maßnahmen zur Sicherung von Ausbildungsplätzen – betrieblichen wie auch überbetrieblichen - für die angehenden Lehrlinge gefordert. "Planung und finanzielle Sicherstellung müssten längst abgeschlossen sein, auch damit ausreichend überbetriebliche Ausbildungsplätze (ÜBA) bereitgestellt werden können. Dazu müssen ausreichend personelle Ressourcen, die Infrastruktur und vor allem auch der finanzielle Rahmen gesichert sein", sagt der SPÖ-Lehrlingssprecher. Genauso sieht er den Bund gefordert, das Lehrstellenangebot in staatsnahen Betrieben auszubauen. Beispielgebend dafür sind die Bundesländer Wien und Kärnten.

Deshalb hat die SPÖ auch letzte Woche im Parlament per Dringlichem Antrag nochmal vorgelegt, was sofort für die 8.000 Jugendlichen, die im Herbst keine Lehrstelle finden werden, zu tun ist.

* Lehrplatzgarantie für Jugendliche: Die Regierung muss allen betroffenen Jugendlichen, die in der Wirtschaft nicht unterkommen, einen entsprechen Lehrplatz anbieten - entweder in einer überbetrieblichen Lehrwerkstatt oder direkt beim Bund. Dafür ist eine entsprechende Aufstockung der Lehrstellen im Bund bzw. in den überbetrieblichen Lehrwerkstätten notwendig.

* Die Ausbildungsgarantie bis 25 muss wiedereingeführt werden: 2019 ist die Ausbildungsgarantie ausgelaufen, weil Schwarz-Blau sie nicht mehr budgetiert hat. Sie muss wieder aktiviert werden.

* Halbierung der Lehrlingsentschädigung in ÜBA für über 19-jährige zurücknehmen: Unter Schwarz-Blau wurden die Lehrlingsentschädigungen in den überbetrieblichen Lehrwerkstätten für über 19-Jährige halbiert. Das muss sofort zurückgenommen werden.

"Die jungen Menschen werden von der Regierung völlig im Unklaren gelassen. Keiner weiß, was sie oder ihn im Herbst erwarten wird. Können sie eine Lehre beginnen oder nicht. Und das zwei Monate vor Beginn", kritisiert Köchl. "Wenn die Lehrstellenlücke nicht geschlossen wird, die jungen Menschen ihre Ausbildung nicht antreten können, fehlen genau diese Fachkräfte, wenn sie für den Aufschwung unseres Landes gebraucht werden", so Köchl.

SPÖ-Antrag: "Koste es, was es wolle" muss auch für die Lehrlinge gelten: Einrichtung eines Corona-Not-Ausbildungsfonds

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/A/A_00493/imfname_794133.pdf

Dringlicher SPÖ-Antrag Lehrlingsgarantie:

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/A/A_00769/fname_809977.pdf

