2,592 Millionen sahen doppeltes Spielberg-Wochenende im ORF

Bis zu 699.000 bzw. 764.000 Motorsportfans bei den Rennen

Wien (OTS) - Das aus mehrerlei Hinsicht historische, insgesamt 50-stündige, doppelte Grand-Prix-Wochenende von Spielberg ließ sich im ORF ein Millionenpublikum nicht entgehen: Insgesamt 2,592 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (weitester Seherkreis) waren vom 2. bis 12. Juli 2020 via ORF 1 oder ORF SPORT + live dabei, das sind 34 Prozent der heimischen TV- Bevölkerung ab 12 Jahren.

Das Rennen am Sonntag, dem 5. Juli, sahen bis zu 669.000 Motorsportfans, durchschnittlich waren es 609.000 bei 46 Prozent Marktanteil (46 bzw. 55 Prozent in den Zielgruppen 12–49 bzw. 12–29 Jahre). Der Große Preis der Steiermark am Sonntag, dem 12. Juli, erreichte bis zu 764.000 Seherinnen und Seher, durchschnittlich waren 691.000 bei 49 Prozent Marktanteil (45 bzw. 50 Prozent in den jungen Zielgruppen) via ORF 1 live dabei. Das Qualifying am 11. Juli verfolgten 430.000 Formel-1-Fans – das bedeutet die höchste Reichweite für ein Qualifikationstraining seit 2006.

ORF 1 zeigt auch alle weiteren Formel-1-Rennen der Saison 2020 live, sechs Termine stehen bereits fest (19. Juli: Budapest, 2. und 9. August: Silverstone, 16. August: Barcelona, 30. August: Spa, 6. September: Monza). Die übrigen Rennen sind noch nicht terminisiert oder bereits abgesagt.

Spielberg-TV-Übertragungen auch online gefragt

Die Live-Stream- und Video-on-Demand-Angebote von TVthek.ORF.at und sport.ORF.at zum Großen Preis der Steiermark wurden von den Userinnen und Usern intensiv genutzt und erzielten laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) vom 9. bis 12. Juli in Österreich insgesamt 225.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge) und 640.000 Bruttoviews (registrierte Videostarts einer Sendung / eines Beitrags). In Summe lag das Gesamtnutzungsvolumen bei 8,8 Mio. Minuten.

