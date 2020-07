Fünf Verkehrstote in der vergangenen Woche

158 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 12. Juli 2020

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben zwei Fußgänger, ein E-Bike-Lenker, ein Motorradlenker und ein Pkw-Lenker bei Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstag, 09. Juli 2020, im Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich, bei dem ein 36-jähriger bosnischer Pkw-Lenker getötet wurde. Der 36-Jährige kam mit offensichtlich weit überhöhter Geschwindigkeit, in einer langgezogenen Rechtskurve in einem Ortsgebiet, mit dem linken Vorderrad gegen den links neben der Fahrbahn befindlichen Randstein. In weiterer Folge wurde der Pkw von der Fahrbahn geschleudert und prallte ungebremst gegen ein Wohnhaus, wodurch ein Loch in die Außenwand gerissen wurde. Der 36-jährige Lenker, welcher nicht angegurtet war, erlitt durch den heftigen Anprall tödliche Verletzungen. Am Wochenende, zu Beginn der Sommerferien in Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol und Vorarlberg, verunglückten zwei Verkehrsteilnehmer tödlich.

Drei Personen kamen in der Vorwoche auf einer Gemeindestraße und zwei auf einer Landesstraße ums Leben. Zwei Verkehrstote mussten in Oberösterreich und jeweils einer in Niederösterreich, Salzburg und Tirol beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in zwei Fällen eine nicht angepasste Geschwindigkeit und in je einem Fall ein Fehlverhalten des Fußgängers, Unachtsamkeit/Ablenkung und eine Vorrangverletzung. Zwei der tödlichen Verkehrsunfälle waren Alleinunfälle, ein Verkehrstoter war ausländischer Staatsangehöriger und ein Pkw-Lenker verwendete keinen Sicherheitsgurt.

Vom 1. Jänner bis 12. Juli 2020 gab es im österreichischen Straßennetz 158 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2019 waren es 219 und 2018 waren es 213.

