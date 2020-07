Neues Gütesiegel: AMA GENUSS REGION startet in Kärnten

Erste Betriebe in Kärnten zertifiziert.

Klagenfurt (OTS) - Das neue Gütesiegel AMA GENUSS REGION ist neben dem AMA-Gütesiegel und dem AMA-Biosiegel für den Lebensmittelhandel ein drittes offizielles Zeichen. Es garantiert geprüfte Qualität und Herkunft bei bäuerlichen Direktvermarktern, Manufakturen (Fleischer, Bäcker, etc.) und Gastronomen.

Seit wenigen Tagen sind die ersten Betriebe in Kärnten zertifiziert, darunter der Stofflwirt von Bernd Mitterer aus Bodensdorf sowie der Sonnleitnhof von Karoline und Wilfried Kogler in St. Urban.

„Für mich war sofort klar, dass ich in das neue System umsteige. Endlich haben wir ein staatlich anerkanntes Zeichen für unsere Arbeit und unsere Produkte. Wir setzen auf die Bekanntheit des Zeichens, das uns bei der Vermarktung unterstützen wird“, so die Direktvermarkter Wilfried Kogler.

Basis für die Auszeichnung sind die Richtlinien für das von der EU anerkannte Qualitäts- und Herkunftssicherungssystem. Bäuerliche Direktvermarkter, Lebensmittelmanufakturen sowie die Gastronomie und die Hotellerie können daran teilnehmen. „Bereits im Regierungsprogramm war eine durchgängige Qualitäts- und Herkunftssicherung für Lebensmittel verankert. Mit der Weiterentwicklung der Genuss Regionen haben wir diesen Schritt jetzt umgesetzt. Das GENUSS REGION - Gütesiegel gibt den Konsumenten Orientierung und schafft einen Mehrwert für die Betriebe“, so Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger.

„Wir haben mit dem Genussland Kärnten eine sehr starke Plattform für die Vermarktung regionaler Produkte. Dass es nun mit dem AMA-Genussregion-Siegel eine österreichweite, gesetzlich anerkannte Möglichkeit der regionalen Herkunftszertifizierung gibt, begrüße ich sehr. So hat jeder Konsument die Sicherheit, dass er Qualitätsprodukte von regionalen Produzenten erhält“, erklärt Agrarlandesrat Martin Gruber.

„Die Kärntner Kulinarik wird über die Landesgrenzen hinaus geschätzt. Und das besonders auch deswegen, weil unsere Kärntner Gastronomen heimische und qualitativ hochwertige Produkte verwenden. Das AMA-Genussregion-Siegel ist ein sichtbares, österreichweites Zeichen, dass ein Gastronomie- bzw. Hotelbetrieb auf Nachhaltigkeit und Regionalität setzt“, freut sich Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig

Das Netzwerk Kulinarik und die Landwirtschaftskammern begleiten beim Ein- bzw. Umstieg in das neue System. „Es freut uns, dass sich bereits Gutes vom Bauernhof-Betriebe, einige Landes-Kulinarik-Initiativen und regionale Initiativen zum Einstieg in die österreichweite gemeinsame Basis entschlossen haben, so Christina Mutenthaler, Leiterin des Netzwerks Kulinarik.

Bisherige Systeme werden anerkannt. Beispielsweise können sich Bio Austria-Betriebe jederzeit ohne zusätzliche Kontrolle für das Gütesiegel AMA GENUSS REGION zertifizieren lassen. Die AMA-Gastrosiegel-Betriebe und die AMA-Handwerkssiegel-Betriebe erfüllen ebenfalls die Kriterien für das neue Qualitäts- und Herkunftssicherungssystem und wurden automatisch anerkannt.

Von gemeinsamer Kommunikation profitieren

Die teilnehmenden Betriebe profitieren von der gemeinsamen Strategie in der Kommunikation und Vermarktung. Bereits in den letzten Wochen konnten Beratungen und erste Marketing-Maßnahmen wie betriebsindividuelle Fotoshootings oder Webinare mit den Betrieben durchgeführt werden. Ab September ist ein Vertriebs- und Vermarktungsschwerpunkt geplant sowie eine österreichweite Datenbank im Internet, in der alle Direktvermarkter, Manufakturen und Gastronomen aufgelistet sind. So können Konsumenten und Wirte schnell und unkompliziert Betriebe und Spezialitäten in ihrer Region suche und finden.

Neues Siegel für alternative Vertriebskanäle notwendig

Seit 25 Jahren sind das AMA-Gütesiegel und das AMA-Biosiegel im Lebensmitteleinzelhandel etabliert. Der Markt und die Konsumgewohnheiten haben sich jedoch verändert. Der außer Haus-Verzehr und die Direktvermarktung gewinnen immer mehr an Bedeutung. Die Erfolgsgeschichte des AMA-Gütesiegels und AMA-Biosiegels sollen nun für die Sektoren außer Haus und für alternative Vertriebskanäle weitergeschrieben werden. Das Gütesiegel AMA Genuss Region ist ein gemeinsames Zeichen für Qualität und Herkunft beim bäuerlichen Direktvermarkter, bei Manufakturen und in der Gastronomie.

Mehr zu den AMA GENUSS REGIONEN unter www.genussregionen.at

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus

Michael Strasser

Pressesprecher der Bundesministerin

+43 1 71100 - DW 606716

michael.strasser @ bmlrt.gv.at

https://www.bmlrt.gv.at/