Bilanz der Wiener Polizei nach der heutigen Versammlung

Vorfallsort: 10.07.2020, ab 18.00 Uhr bis ca. 21.30 Uhr Vorfallszeit: 10., Columbusplatz bis 4., Resselpark

Wien (OTS) - Am heutigen Tag fand im Bereich des Columbusplatzes eine Standkundgebung, sowie in weiterer Folge ein Demonstrationsmarsch mit einer abschließenden Kundgebung im Resselpark statt. An der Versammlung nahmen rund 400 Personen teil.

Im Zuge der Versammlung kam es zu keinen polizeilich relevanten Vorfällen. Aufgrund des Demonstrationsmarsches kam es vereinzelt zu temporären Verkehrssperren. Die Polizei war mit einigen hundert Beamten im Einsatz und konnte für einen reibungslosen Ablauf der Versammlung sorgen. Es fanden keine Gegendemonstrationen statt. Nach Abschluss der Kundgebung kam es ebenfalls zu keinen polizeilich relevanten Vorfällen.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien

Pressestelle

Bezirksinspektor Daniel Fürst

Telefon: 01 31310 72133

E-Mail: daniel.fuerst @ polizei.gv.at