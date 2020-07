LSV Wahlen: AKS feiert Erdrutschsieg

AKS Vorarlberg siegt bei den diesjährigen Wahlen der LandesschülerInnenvertretung (LSV) mit elf von zwölf Mandaten und drei von drei LandesschulsprecherInnen.

Vorarlberg (OTS) - Die Aktion kritischer Schüler_innen (AKS) Vorarlberg stellt nach den diesjährigen Wahlen der LandesschülerInnenvertretung elf von zwölf aktive Mandate und konnte sich mit den drei LandesschulsprecherInnen Maximilian Kubesch (AHS), Annika Wakolbinger (BMHS) und Roni Hoti (BS) alle Vorarlberger Mitglieder der BundesschülerInnenvertretung (BSV) sichern.

„Dieses Jahr hat sich sehr stark gezeigt, dass wir auf Bundesebene keine Vertretung haben, die sich wirklich für alle Schülerinnen und Schüler einsetzt. Als Landesschulsprecherin will ich im kommenden Schuljahr alles dafür geben, die LSV bekannter und zu einer starken Stimme vor der Politik zu machen“, stellt die designierte Landesschulsprecherin Annika Wakolbinger klar. „Wir geben nicht auf für eine demokratische, sozial gerechte und angstfreie Schule und Gesellschaft zu kämpfen!“ ergänzt der frischgewählte AHS Landesschulsprecher Maximilian Kubesch.

Die scheidende AHS Landesschulsprecherin und Koordinationsreferentin der AKS Vorarlberg Katja Spatzek führt fort: „Es freut mich unglaublich zu wissen, dass die LSV Vorarlberg nächstes Jahr von so lautstarken und engagierten jungen Personen besetzt sein wird. Es hat sich erneut gezeigt, wie zufrieden die Vorarlberger Schülerinnen und Schüler mit der Vertretungsarbeit der AKS sind.“

„Mit der Verdoppelung unserer BSV MandatarInnen können wir auch bundesweit als laute und faire Vertretung auftreten. Nach jahrzehntelangem Stillstand gibt es nun in ganz Österreich keine LandesschülerInnenvertretung mehr, in der die ÖVP-Schülerunion alle MandatarInnen stellt. Das ist ein klarer Sieg für die Demokratie und zeigt, was die SchülerInnen Österreichs wirklich wollen", so die Bundesvorsitzende der AKS Österreich Noomi Anyanwu.







Rückfragen & Kontakt:

Aktion kritischer Schüler_innen

Rebeca Kling

Pressesprecherin

Mobil: 06643843765

E-Mail: rebeca.kling @ aks.at

www.aks.at