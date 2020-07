SPÖ-Termine von 13. Juli bis 19. Juli 2020

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 13. Juli 2020:

13.30 Uhr SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr eröffnet das Webinar "Putting an end to greed: The interaction between respect for human rights and the protection of nature”. Das Webinar findet als Informationsveranstaltung anlässlich der Sitzung des Menschenrechtsrates statt. Zugang: https://us02web.zoom.us/j/81450146376

MITTWOCH, 15. Juli 2020:

10.00 Ibiza-Untersuchungsausschuss (Ausweichquartier Parlament, Hofburg, Lokal 7)

14.00 Uhr Der Bundesrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Großer Redoutensaal, Hofburg).

DONNERSTAG, 16. Juli 2020:

9.00 Uhr Der Bundesrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Großer Redoutensaal, Hofburg).

9.00 Uhr Ibiza-Untersuchungsausschuss (Ausweichquartier Parlament, Hofburg, Lokal 7)

(Schluss) mp/ls

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/