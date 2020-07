Oberösterreicherin und Wienerin erdrehten je 50.000 Euro

Beide Kandidatinnen beim Dreh am Brieflos Rad am 7. Juli vom Glück begünstigt

Wien (OTS) - Die Brieflos TV-Show im ORF mit Peter Rapp gibt es zwar seit Ende des Jahres 2018 nicht mehr, das Brieflos Rad dreht sich aber noch ein bisschen weiter, da die Gültigkeit der letzten Brieflos-Serie mit den Brieflos-Show-Coupons noch nicht abgelaufen ist. Und so durften am Dienstag, den 7. Juli 2020 jene zwei Kandidaten, die im März des Vorjahres ermittelt wurden, im Studio 44 der Österreichischen Lotterien in Wien am Rad ihr Glück versuchen – natürlich unter notarieller Aufsicht. Und sie taten dies sehr erfolgreich, denn es wurde eine Gesamtsumme von 100.000 Euro erdreht.

Den Anfang machte eine Mittzwanzigerin aus Oberösterreich, und sie legte mit 50.000 Euro gleich ordentlich vor. Sie war ob der unerwarteten Höhe des Gewinnes derart perplex, dass ihr momentan die Worte fehlten. Tags darauf hatte sie aber bereits erste Pläne für die Verwendung des Geldes: Das längst fällige neue Handy muss her, und dann ein ausgedehnterer Urlaub Im nächsten Jahr. Und der Rest wird in Entsprechung ihres Sparsamkeits-Charakters auf die hohe Kante gelegt, mit Blickrichtung eigenes Grundstück mit einem Häuschen darauf.

Die Latte lag damit für die zweite Kandidatin hoch. Sich mit ihrer Kandidaten-Kollegin wohl mitfreuend, aber unbeeindruckt ob der Höhe des Gewinnes schritt eine Pensionistin aus Wien ans Rad und tat es ihrer Vorgängerin gleich: Auch sie erdrehte 50.000 Euro und freute sich, jetzt ein bisschen in ihre Gesundheit, in ihr Wohlbefinden und in einen neuen Computer investieren zu können.

Damit waren beide Kandidatinnen vom Glück begünstigt, denn von den 80 Feldern des Brieflos Rades weisen nur sechs einen Gewinn von 50.000 Euro oder mehr auf.

Weiters wurden zwei Kandidaten aus allen seit März des Vorjahres eingesandten Brieflos TV-Show Coupons zwei Kandidaten gezogen, die nun am 8. Juli 2021 drehen werden. Nachdem das Ende der Auszahlungsfrist der letzten Brieflos-Serie mit TV-Show-Coupons erreicht ist, wird sich sich das Brieflos Rad dann im September 2021 zum letzten Mal drehen.

