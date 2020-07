Vier ÖVP-Europaabgeordnete in neuen EU-Sonderausschüssen

Unterausschuss für Steuerfragen, Sonderausschüsse gegen Desinformation, gegen Krebs und für Tierschutz abgedeckt

Brüssel (OTS) - Die ÖVP-Delegation ist mit Othmar Karas, Simone Schmiedtbauer, Lukas Mandl und Christian Sagartz stark in den neuen Sonderausschüssen des Europäischen Parlaments vertreten:

Othmar Karas, Vizepräsident des Europaparlaments, sitzt im ständigen Unterausschuss zu Steuerfragen. Er sagt: „Im Kampf gegen Steuerbetrug, Steuerhinterziehung und Steuervermeidung müssen wir weiterhin schonungslos den Finger in die Wunde legen. Sagenhafte 825 Milliarden Euro an potenziellen Steuereinnahmen gehen jedes Jahr durch Steuerflucht, Steuervermeidung und Steuerbetrug in Europa verloren. Zum Vergleich: Das ist fast so viel wie das EU-Budget für sechs Jahre und mehr als das Wiederaufbauprogramm für Europa nach der Corona-Pandemie.“

Simone Schmiedtbauer, Agrarsprecherin der ÖVP im Europaparlament, betreut den Sonderausschuss für Tierschutz. Sie sagt: „Wir müssen Versäumnisse bei der Durchsetzung der EU-Vorschriften für Tiertransporte in der EU und in Nicht-EU-Staaten untersuchen. Kein Landwirt will seine Tiere leiden sehen. Ich möchte auf Brüsseler Ebene unser Wissen und unsere Erfahrungen aus Österreich weitergeben. Auch der Konsument kann einen persönlichen Beitrag zur Verringerung von Tiertransporten leisten: Wer regional kauft, verkürzt die Transportwege.“

Lukas Mandl, Außenpolitik- und Sicherheitssprecher, sitzt im Sonderausschuss gegen „Ausländische Einflussnahme auf demokratische Prozesse in der EU, samt Desinformation“. Er sagt: „Jetzt sagen wir Trollfabriken den Kampf an. Es ist offiziell: Ich gehöre dem Sonderausschuss gegen Angriffe auf unsere Demokratie und gegen Desinformation aus dem Ausland an. Es geht um viel. Nicht allen passt unser "European Way Of Life". Wir müssen ihn verteidigen. Wir müssen agieren, statt nur zu reagieren.“

Der Europaabgeordnete Christian Sagartz engagiert sich im Sonderausschuss zur Krebsbekämpfung. Er sagt: „Krebs bringt immer noch schreckliches Leid über Millionen von Menschen in Europa. Auch aus persönlichen Gründen ist mir die Bekämpfung von Krebs ein Anliegen.“

