FACC prägt die Zukunft der Mobilität

IWS-Präsident Christoph Leitl für mehr Kooperation der EU-Technologie-Partner

Linz (OTS) - „Rund 17 Prozent der Österreich besuchenden Touristen aus aller Welt reisen per Flugzeug an“, stellte FACC-CEO Robert Machtlinger in einem Gespräch mit IWS-Präsident Christoph Leitl bei dessen Besuch im Innviertler Vorzeige-Unternehmen fest. FACC ist Technologiepartner aller großen Flugzeughersteller und arbeitet intensiv an Lösungen für die Mobilität der Zukunft.

„Dabei soll es mehr Kooperation der österreichischen Betriebe mit den Produzenten in der Europäischen Union geben“, sagte Leitl. Oberösterreich sei als export-intensivstes Bundesland auf Flugverbindungen in alle Kontinente der Welt besonders angewiesen. Leitl sprach sich gegen ein generelles „Flugzeug-Bashing“ aus und dankte ausdrücklich der innovativen Unternehmensleitung mit Robert Machtlinger und den engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die weltweit anerkannte Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowie für die beeindruckenden Exporterfolge.

