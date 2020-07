Neusiedler See Card: Mit den Öffis pannonische Vielfalt genießen!

Niederösterreich/Burgenland (OTS) - Sicher und komfortabel urlauben: Die Neusiedler See Card ermöglicht neben der kostenlosen Benützung des Öffentlichen Verkehrs (Bus & Bahn) den kostenfreien Besuch der rund 50 schönsten Urlaubsattraktionen, Freizeiteinrichtungen und Erlebniswelten rund um den Neusiedler See. Erhältlich ist die Neusiedler See Card bei über 800 Beherbergungsbetrieben rund um den Neusiedler See. Alles Infos unter www.neusiedlersee.com

„ Stressfrei, bequem, ohne Stau und dazu noch kostenlos In der Urlaubsregion mobil sein - Herz, was willst du mehr! Die Neusiedler See Card ist eine tolle Aktion, mit der man Urlaubsfeeling noch entspannter genießen kann, und ein attraktives Angebot, um auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen “, so Burgenlands Verkehrslandesrat Heinrich Dorner. Denn ganz unter dem Motto „Sanft mobil“ können Nächtigungsgäste rund um den Neusiedler See auch heuer mit der Neusiedler See Card den öffentlichen Verkehr (Bus und Bahn) kostenlos nutzen. Die UNESCO-Welterbe Region Neusiedler See bietet hierfür ein hervorragendes öffentliches Verkehrsangebot. Neben Bahn und Regionalbussen wird das Angebot in vielen Gemeinden durch Leihräder ergänzt. Die Neusiedler See Card bietet für die Dauer des Aufenthalts rund 50 Gratisleistungen und eine Vielzahl an Bonusleistungen, wie z.B. die unentgeltliche Benützung von See-, Frei- und Hallenbäder, kostenlosen Eintritt in Erlebniswelten, Museen und Teilnahme an Führungen. Die Neusiedler See Card im Scheckkartenformat ist für Übernachtungsgäste in jedem der über 800 Neusiedler „See Card Inklusiv“ Beherbergungsbetriebe für die Dauer des Aufenthalts gültig.

Ausflugtipp: Sommergefühle ganz nah im Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel

Mit dem Regionalzug und dem VOR Regio Bus 290 in etwas über einer Stunde von der Bundeshauptstadt über den modernen, barrierefreien Bahnhof Neusiedl am See nach Podersdorf am See und darüber hinaus nach Apetlon inmitten des Nationalparks Neusiedler See - Seewinkel. Mit dem VOR AnachB Routenplaner unter anachb.vor.at oder der VOR AnachB App können alle Reisenden schnell und bequem den eigenen Weg von zuhause aus in den sonnigen Urlaub planen.

Bequeme und günstige Anreise am Wochenende – mit dem VOR Freizeitticket

Mit dem neuen Freizeitticket des VOR ist der Weg in den Kurzurlaub günstiger und einfacher denn je: Ein Erwachsener mit 2 Kindern bis zum 15. Lebensjahr sowie ein Hund können am Samstag, Sonntag oder an einem Feiertag entweder um € 19,90 (Freizeitticket) einen ganzen Tag in Niederösterreich und dem Burgenland oder um € 25,70 (Freizeitticket Plus) in Niederösterreich, dem Burgenland und Wien alle öffentlichen Verkehrsmittel, mit Ausnahme der Züge des Fernverkehrs und der Mariazellerbahn, nutzen. Das Freizeitticket ist über alle VOR-Verkaufsstellen (z.B. Online-Ticketshop, VOR AnachB App, VOR BuslenkerInnen oder das VOR ServiceCenter am Wiener Westbahnhof), allen Verkaufsstellen der Wiener Lokalbahnen, der blau-gelben Bahnen und Bergbahnen sowie der Raaberbahn und ab August auch an allen Verkaufsstellen der ÖBB erhältlich.

