Urlaub in Deutschland: WALDEN zeigt die wild-schönsten Touren (FOTO)

Hamburg (ots) - Geschlossene Grenzen, weltweite Reisewarnungen - die Corona-Krise hat weitreichende Auswirkungen für Reisende und ihre Urlaubspläne. Viele Urlauber verbringen ihre Ferien aktuell in Deutschland. Was sich in der Heimat so alles unternehmen und entdecken lässt, zeigt WALDEN in seiner neuen Ausgabe, die ab sofort am Kiosk erhältlich ist. Das Magazin bietet zahlreiche Ideen für Touren und Trips quer durch die Republik - immer mit dem besonderen WALDEN-Blick auf die Wildheit und Schönheit der Natur.

Wer zum Beispiel quer durch die Republik wandert, wird zum Entdecker alter Orte und neuer Einsichten. Zum Beispiel jener, wie wild und schön die Welt vor der Haustür ist. Erkunden lässt sie sich mit den 20 besten Tagestouren für diesen Sommer, zum Beispiel die "Coolste Grand-Canyon-Tour des Ostens" (Brandenburg), durch den "Show-Room der Eiszeit" (Brandenburg) oder "Auf der Spur des Tigers" (Nordrhein-Westfalen). Weitere Touren finden sich in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

WALDEN empfiehlt zudem die wild-schönsten Seen in Deutschland zum Schwimmen, Paddeln oder abtauchen. Und wer sich richtig verausgaben will, fährt mit dem Rad den ehemaligen DDR-Grenzstreifen ab, 1220 Kilometer durch Deutschland. WALDEN zeigt, wo die Route verläuft, welche Voraussetzungen ein geeignetes Rad für die Tour erfüllen muss und welche Besonderheiten auf der Strecke zu bewältigen sind.

Die neue Ausgabe von WALDEN (19/2020) ist ab sofort zum Preis von 9,00 Euro im Handel oder unter https://www.geo.de/magazine/walden erhältlich.

Rückfragen & Kontakt:

Isabelle Haesler

PR/Kommunikation WALDEN

Telefon +49 (0) 40 / 37 03 - 37 06

E-Mail; haesler.isabelle @ guj.de

Internet: www.geo.de