M.A.N.D.U. optimiert Aus- und Weiterbildung mit E-Learning

Linz (OTS) - Der Fitness-Franchise-Geber M.A.N.D.U. setzt bei der Ausbildung seiner Trainer, Premium Coaches und Franchise-Nehmer auf ein zweistufiges Aus- und Weiterbildungsprogramm. Dieses kann dank einer Kooperation mit dem Linzer Unternehmen WIRTSCHAFTSIMPULSE Bildungs GmbH nun auch online absolviert werden.

„Sich zeit- und ortsunabhängig zu informieren und sich weiterzubilden war schon seit langem ein Wunsch vieler Teilnehmer“, sagt M.A.N.D.U.-Franchise-Geber Philipp Kaufmann und ergänzt: „Aber gerade die jetzige, herausfordernde Corona-Zeit hat nochmals schonungslos offengelegt, wie wichtig es ist, die Aus- und Weiterbildung flexibel und digital anzubieten. Wir haben schon 2019 die Vorbereitungen getroffen und jetzt die Corona-Zwangspause genutzt, um unsere hauseigene Bildungsakademie, den „Campus one life“ auf digitale Beine zu stellen. M.A.N.D.U. ist künftig also nicht nur beim EMS-Training innovativ, sondern auch in der Aus- und Weiterbildung seiner Trainer, Premium Coaches und Franchise-Nehmer.“

Fachmännische Expertise mittels E-Learning

Die E-Learning-Plattform der Bildungsakademie „Campus one life“ wurde in Kooperation mit der WIRTSCHAFTSIMPULSE Bildungs GmbH, einem Experten für E-Learning konzipiert und umgesetzt. Jedes neue Mitglied der M.A.N.D.U.-Familie kann sich künftig orts- und zeitunabhängig, flexibel und digital selbst mittels E-Learning für M.A.N.D.U. fit machen.

Einstiegsvoraussetzung für die M.A.N.D.U.-Bildungsakademie ist eine einschlägige Ausbildung als Trainer beziehungsweise Personal Coach. In der ersten Stufe werden dann mittels E-Learning fitnessrelevante Inhalte für das Training und Personal Coaching vermittelt, in der zweiten Stufe wird das Gelernte in der Praxis angewandt und vertieft. Nach Abschluss der Ausbildung verfügen die Teilnehmer über fachspezifisches Wissen der EMS-Geräte und der InBody-Waage (Ganzkörperanalyse) sowie über ein tiefes Verständnis der Wirkungsweise der verwendeten Technologien und Trainingsmethoden. Zudem legt M.A.N.D.U. viel Wert auf soziale Kompetenzen, damit sich die Member optimal verstanden und begleitet fühlen. „Gerade in der Arbeit mit Kunden kommt es neben der fachlichen Expertise, die wir nun dank E-Learning multimedial vermitteln können, vor allem auf die Erfahrung an. Diese kann nur durch Praxis, Praxis und nochmals Praxis erworben werden“, sagt Kaufmann.

Zeit- und ortsunabhängiges Lernen

Auf der E-Learning-Plattform wird in modularer Form Wissen via Video und begleitenden Lernunterlagen vermittelt. Der Teilnehmer wird in seiner Aus- und Weiterbildung laufend begleitet und die Wissensüberprüfung findet sowohl virtuell als auch real mittels eines Fachgespräches statt. Das Ergebnis ist eine gleichbleibende Ausbildungsqualität und eine objektive Leistungsüberprüfung. „E-Learning ermöglicht den zukünftigen M.A.N.D.U.-Franchise-Nehmern, Trainern und Premium Coaches ein zeit- und ortsunabhängiges Lernen in persönlicher Geschwindigkeit sowie eine faire Prüfungssituation. Rund 1.500 Teilnehmer pro Jahr untermauern den Erfolg unseres Systems“, sagt Daniel Pühringer, Geschäftsführer von WIRTSCHAFTSIMPULSE.

„Unser Campus one life dient aber nicht nur der Ausbildung, sondern vor allem der Weiterbildung“, sagt M.A.N.D.U.-Geschäftsführer Mario Heurix. Denn M.A.N.D.U. verlangt von allen im System beschäftigten Personen eine laufende und regelmäßige Weiterbildung. „Die Kooperation von M.A.N.D.U. und WIRTSCHAFTSIMPULSE hat zum Ziel, die Franchise-Nehmer und ihre Mitarbeiter laufend multimedial aus- und weiterzubilden. Das zukünftige Ziel ist es, Module für den M.A.N.D.U. one life-Campus laufend zu entwickeln, zu aktualisieren und anzubieten“, gibt Kaufmann einen Einblick in die Kooperation mit WIRTSCHAFTSIMPULSE.

Acht- bis zehnmal effektiver mit E-Learning

Mit M.A.N.D.U. und WIRTSCHAFTSIMPULSE kooperieren zwei absolute Profis in ihren Bereichen und führen Fitness-Expertise und E-Learning zueinander. „So können Ausbildungen fachlich korrekt geplant und pädagogisch richtig umgesetzt werden. Die Inhalte können nun weitaus effizienter, nämlich 8-bis 10-mal so schnell von den Teilnehmern erlernt werden, als dies bisher mit Präsenzterminen der Fall war – und das noch dazu zeit- und ortsunabhängig“, unterstreicht Pühringer.

Ähnlich sieht dies auch Kaufmann: „Die Inhalte, die wir vermitteln wollen, lassen sich multimedial perfekt umsetzen. Natürlich ergeben sich nach den E-Learning-Modulen vertiefende Fragestellungen, auf die wir in der Begleitung persönlich und individuell eingehen. Damit sind wir in unserer zweistufigen Ausbildung im Campus one life sehr breit aufgestellt und verknüpfen modernes und mobiles E-Learning mit einer weiterführenden, persönlichen Betreuung und Beratung. Genau diese Mischung aus mobilen, multimedialen Inhalten und tiefergehender, persönlicher Schulung ist perfekt für unsere Trainerausbildung.“

Rückfragen & Kontakt:

Sebastian Luger BSc MSc

Pressesprecher

sebastian.luger @ mandu-one-life.com, +43 (5) 9987-531

M.A.N.D.U. one life GmbH, Breitwiesergutstr. 10, 4020 Linz

Ein Unternehmen der KaufmannGruppe. www.mandu.at