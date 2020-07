Videoprojekt zu Ferienbeginn: talentify.me feiert den #Schulschluss2020

Das Bildungsnetzwerk talentify.me würdigt die Leistungen aller Schüler*innen im Corona-Schuljahr.

Tulln an der Donau (OTS) - Ab dem 16. März 2020 blieben in Österreich die Schulen für viele Wochen geschlossen. Das bedeutete eine besondere Herausforderung für Schüler*innen, die aus ihrer bekannten gewohnten Umgebung herausgerissen wurden, ihre Schulfreunde nicht mehr sehen durften und in oft schwierigen Verhältnissen zuhause lernen mussten. Lehrlinge konnten zusätzlich ihrer Ausbildung und Arbeit nicht nachgehen. „Die Bedingungen zuhause waren oft erschwert, da Erwachsene gemeinsam mit ihren Kindern neben wohnen plötzlich auch arbeiten und lernen unter einem Dach bewerkstelligen mussten. Viel Angst, Verunsicherung, Anspannung und soziale Sonderbelastung waren die Folge“, fasst Bernhard Hofer, Gründer von talentify, die Situation des aktuellen Schuljahres zusammen.

#Schulschluss2020 – ein vereinendes Videoprojekt in Zeiten des Social Distancing

Für das Aushalten, Durchhalten und Meistern dieser schwierigen Situation ist es dem sozialen Bildungsnetzwerk talentify.me ein Anliegen, sich bei allen Schüler*innen und Lehrlingen zu bedanken. „Wir haben uns entschlossen, die Leistungen aller Schüler*innen und Lehrlinge während der schwierigen Corona-Zeit mit einem Video zu feiern. Dafür haben wir aufgerufen, Beiträge für das Videoprojekt #Schulschluss2020 einzusenden.“, erklärt Bernhard Hofer.

Unter den Akteur*innen des 20-minütigen Videos #Schulschluss2020 sind Schüler*innen der VBS Schönborngasse, FMS 15 und der Schule St. Ursula aus Wien. Auch Lehrlinge der Porr AG, Bawag P.S.K. sowie dem Friseursalon Ginger+ aus Graz sind dem Aufruf gefolgt. Zusätzlich ließen es sich der Trial-Biker Fabio Wibmer, die Band Dream Owner und die Künstler*innen Anna-Sophie, Julia Buchner sowie Allegra Tinnefeld nicht nehmen mitzuwirken. Durch das Video führt Jürgen Winterleitner.

Das Video ist am 10. Juli 2020 über Youtube veröffentlicht und innerhalb des Bildungsnetzwerks talentify.me sowie über soziale Medien geteilt.

Über talentify

Mit talentify® hat das Sozialunternehmen talentify GmbH ein integriertes, aufeinander aufbauendes Konzept zur Förderung der Talente, Stärken und Berufswege junger Menschen entwickelt. Dadurch soll ein Bewusstsein für Perspektiven und Chancen geschaffen und mehr Chancengleichheit in Bezug auf die vorwiegend „vererbte Bildung“ hergestellt werden. talentify.me setzt auf ein schulübergreifendes Netzwerk persönlicher Peer-to-Peer-Lernhilfe unter Schüler*innen verschiedener Jahrgangsstufen, die sich über eine Onlineplattform organisieren. Zudem werden die außerschulischen Kompetenzen junger Menschen in den Mittelpunkt gestellt und der Berufseinstieg erleichtert.

Rückfragen & Kontakt:

Marina Wladar, MA

E-Mail: marina @ talentify.at

Mobil: +43 699 17117446