"Mein Sommerradio - Eine akustische Reise durch Oberösterreich" ab Montag, 13. Juli

9 Wochen - 45 Gemeinden - 135 Stunden

Linz (OTS) - „Mein Sommerradio“ startet wieder! Unsere akustische Reporter-Reise durch 45 Gemeinden in 135 Stunden Live-Sendungen aus dem ORF Landesstudio Oberösterreich wird spannend, aufregend und informativ. Das RADIO OBERÖSTERREICH-Team berichtet aus allen Regionen. Dabei geht es um Wissenswertes, Kurioses und Spannendes aus den Sommerradio-Gemeinden, aber auch um die gschmackigsten Küchengeheimnisse aus den beliebtesten Gasthäusern. Wir wollen gerade heuer, wo viele ihren Urlaub zuhause verbringen, Lust auf unser Oberösterreich machen.

Entdecken werden wir beispielsweise die Kräutergarten in Klaffer, das faszinierende Schloss Grein, das lehrreiche Museum Arbeitswelt in Steyr oder auch das geschichtlich interessante Kraftwerk Kemating in Roitham am Traunfall. Unsere Reporter/innen starten am Montag, 13. Juli bei der Aussichtsplattform „5 Fingers“ auf dem Krippenstein.

Aus Gründen der Covid19-Prävention wird es heuer keine Live-Sendungen samt Publikumsaktionen direkt in den Orten geben. „Mein Sommerradio – Eine akustische Reise durch Oberösterreich“ wird aber ein sehr wichtiges Service bieten: Wir fragen in den besuchten Gemeinden tagesaktuell nach, welche Art von Urlaubsvergnügen unter Einhaltung der gesundheitlichen Vorschriften möglich sein wird.

Natürlich bleiben wir der Tradition treu, spezielle „Mein Sommerradio“-Preise zu verlosen. Täglich gibt es Fahrradhelme, wertvolle Eintritte in Museen oder kulinarische Kostproben. Und am Ende unserer akustischen Reise durch Oberösterreich wartet eine Woche Familienurlaub am Wolfgangsee!

„Mein Sommerradio – Eine akustische Reise durch Oberösterreich“ beginnt am Montag, 13. Juli und dauert bis zum Ende der Sommerferien am Freitag, 11. September.

