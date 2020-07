Ofenauer: Verteidigungsministerin Tanner macht das Richtige für die Miliz, für die Landesverteidigung und die Sicherheit in unserem Land

ÖVP-Abgeordneter spricht der Ministerin "unser vollstes Vertrauen" aus

Wien (OTS) - Viel Lob kommt von ÖVP-Abgeordnetem Friedrich Ofenauer zum Investitionspaket für die Miliz, das Ministerin Tanner heute unter dem Motto "Miliz neu denken" präsentiert hat und mit 200 Millionen einen respektablen Umfang für Verbesserungen im Milizwesen des Landes aufweist. "Ministerin Tanner macht das Richtige für die Miliz und damit für die Landesverteidigung und Sicherheit in unserem Land. Sie hat unser vollstes Vertrauen", betonte Ofenauer. "So wird die Miliz in Österreich stark, modern und zukunftsfit."

"Die Zeit der Coronakrise hat uns vor Augen geführt, wie wichtig eine funktionierende, starke Miliz für unser Land ist. Ohne die Milizsoldaten wären die vielen und unterschiedlichsten Einsätze des Bundesheeres nicht möglich gewesen. Dabei hat sich auch erwiesen, dass etwa bei der Bezahlung, bei der Schutzausrüstung und bei der Mobilität noch Verbesserungsmöglichkeiten bestehen. Dafür kommt nun das Investitionspaket, das in den nächsten Jahren in drei Tranchen ausbezahlt wird und für Beschaffungen in den Bereichen Ausrüstung, Geräte und Infrastruktur eingesetzt wird", führt Ofenauer aus:



- 200 Funktionsfahrzeuge als Ersatz für die auslaufende Flotte der Pinzgauer im Gesamtwert von rund 26 Millionen Euro;



- Ausrüstung zum Schutz der Soldaten in Höhe von rund 88 Millionen Euro etwa für Tarnanzüge, Nachtsichtbrillen, Kampfhelme, Schutzwesten, Headsets und Gehörschutz;



- Führungsmittel wie Funkgeräte und moderne IKT-Geräte in der Höhe von rund 22 Millionen Euro;



- Modernisierte Sturmgewehre und neue Scharfschützengewehre für rund 16 Millionen Euro;



- Neue Infrastruktur wie Garagen und Lagerhallen im Wert von rund 28 Millionen Euro.

"Die Miliz erfüllt wichtige Aufgaben. Mit diesen Investitionen werden diese Bürger in Uniform gut ausgestattet, um geschützt zu sein und gleichzeitig ihre Aufgaben professionell bewältigen zu können. Das ist eine wichtige Aufwertung, für die der Ministerin zu danken ist", schloss Ofenauer. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at