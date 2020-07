Nach SPÖ-Like für sexistisches Posting: Schwarz fordert Distanzierung und persönliche Entschuldigung

SPÖ-OÖ-LGF Brockmeyer markiert sexistisches Twitter-Posting mit „Gefällt mir“- Sexismus darf kein Platz gelassen werden

Wien (OTS) - Der oberösterreichische SPÖ-Landesgeschäftsführer Georg Brockmeyer sorgt zurzeit mit einem Like für ein sexistisches Twitter-Posting gegen Gesundheitslandesrätin Haberlander für berechtigte Empörung. Die stv. Generalsekretärin der neuen Volkspartei, Gaby Schwarz, hält ein derartiges Verhalten für nicht tolerierbar: „Ich schließe mich den Forderungen der OÖVP Frauen an und erwarte sowohl eine persönliche Entschuldigung des SPÖ-Politikers bei Landesrätin Haberlander als auch eine aufrichtige Distanzierung von frauendiskriminierenden Inhalten. Sexismus darf in unserer Gesellschaft, insbesondere in der Politik, kein Platz gelassen werden.“



Konstruktiv vorgetragene Kritik belebe den politischen Diskurs, betont Schwarz, gleichzeitig dürfe die Kritik jedoch unter keinen Umständen auf die persönliche Ebene verlagert werden. Auch die Bundes-SPÖ sei zum Handeln aufgefordert, so Gaby Schwarz: „Es braucht nach diesem Vorfall deutliche Worte seitens der Parteivorsitzenden Rendi-Wagner. Dieses geschmacklose Verhalten ihres Parteikollegen kann ihr nicht egal sein.“



Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei

Abteilung Presse, Kommunikation

Tel.:(01) 401 26-620

presse @ oevp.at

https://www.dieneuevolkspartei.at/