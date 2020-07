Absage des 4x4 Erzbergrodeo 2020 – Bekanntgabe neuer Termin 2021

Vom 28.-30.08.2020 hätte der Erzberg zum actionreichen „Spielplatz“ für 4x4 Fans werden sollen. Jetzt muss das spektakuläre Allrad-Event Corona-bedingt abgesagt werden!

Enzersfeld / Eisenerz (OTS) - Vom 28. bis 30. August 2020 hätte der Steirische Erzberg zum actionreichen „Spielplatz“ für alle 4x4 Offroad-Begeisterten werden sollen. Jetzt müssen die Veranstalter des 4x4 ERZBERGRODEO auf die Corona-bedingten Entwicklungen reagieren und das spektakuläre Allrad-Event absagen!

Karl Katoch, 4x4 Erzbergrodeo Veranstalter und seit 25 Jahren Mastermind hinter dem legendären Red Bull Erzbergrodeo Motorrad-Offroadsport-Festival, erklärt die Hintergründe für die Absage des 4x4 Erzbergrodeo: „Aufgrund der wieder steigenden Corona-Infektionszahlen sind die Auswirkungen 2020 für uns nicht einschätzbar. Daher können wir mit unseren Partnern und Kunden keine seriösen Planungen durchführen und müssen Veranstaltungsbeteiligungen für 2020 grundsätzlich in Frage stellen bzw. letztendlich sogar ausschliessen.“

Nach der Absage des Red Bull Erzbergrodeo trifft nun auch die Absage des 4x4 Erzbergrodeo die Region rund um den Erzberg hart. „Die wirtschaftlichen Verluste sind für uns als Veranstalter und vor allem für die Menschen in der Region enorm. Wir hoffen mit den Absagen aber zumindest einen grundsätzlichen Beitrag zur Gesundheit für Österreich geleistet zu haben.“, so Katoch.

4x4 Erzbergrodeo 2021: das spektakuläre Allrad-Offroad-Event am Berg aus Eisen

Allrad-Fans müssen sich also noch gedulden, bis das neue Event-Format endlich über die gewaltige Kulisse des Erzbergs gehen kann. „Wir blicken zuversichtlich in die Zukunft und gehen bereits in die Planung für 2021. Das 4x4 Erzbergrodeo wird zu Pfingsten 2021 vom 22.-24. Mai mit einem 4x4 Auto Rallye Race und der Erzbergrodeo 4x4 Offroad Driving Experience das neue Festival für alle 4x4 Offroad Begeisterten werden.“, so Katoch.

Mit dem 4x4 Erzbergrodeo zu Pfingsten und dem Red Bull Erzbergrodeo, das vom 3.-6. Juni stattfinden wird, dürfen sich 2-Rad und 4-Rad Motorsport-Begeisterte aus aller Welt also auf eine starke und atemberaubende Offroad-Motorsportsaison 2021 im Herzen Österreichs freuen.





4x4 Erzbergrodeo 2021

Samstag, 22.05. – Montag, 24.05.2021

Erzberg, Eisenerz

www.4x4erzbergrodeo.com

Red Bull Erzbergrodeo 2021

Donnerstag, 03.06. – Sonntag, 06.06.2021

Erzberg, Eisenerz

www.redbullerzbergrodeo.com

