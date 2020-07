Cool bleiben mit der Sommer-Antenne

Kärnten (OTS) - Corona hin oder her: Der Sommer ist nicht abgesagt! Auch wenn die Urlaubspläne heuer anders ausfallen als sonst, heiß wird’s trotzdem. Die Abkühlung kommt aus dem Radio: Mit Ferienbeginn stehen bei der Antenne Kärnten alle Zeichen auf Sommer. Egal ob im Office, auf Balkonien oder am Badesee – dank Antenne scheint hier garantiert die Sonne.

Getreu dem Motto „Meine Hits. Mein Kärnten.“ gibt’s neben dem gewohnten Mix aus schnellstem Service und allen Infos immer fünf Minuten früher informiert die Sommerstimmung direkt aus dem Radio. Aktuelle Hits und echte Sommerklassiker kühlen den Süden Österreichs ab. Richtig cool wird’s täglich von Montag bis Freitag ab 20 Uhr in der Sendung Antenne Beathouse mit DJ Markus Dietrich in the Mix. Wem das noch immer nicht genug ist, für den gibt es Sommerfeeling 24/7 – via Urlaubshits-Stream per Knopfdruck im Web und auf der Antenne App.

Neben jeder Menge Gute Laune Hits und Unterhaltung geht es dank dem aktuellsten Newsticker, Wetterinfos aus der Region und den Verkehrsmeldungen mit allen Staus und Blitzern für die Kärntnerinnen und Kärntner stressfrei und gutgelaunt durch den Reise- und Berufsverkehr. Die schönsten Ausflugsziele und wo was los ist erfährt man von Donnerstag bis Sonntag in den Antenne Freizeittipps!

Die Sommer-Antenne geht den Kärntnerinnen und Kärntnern nicht nur ins Ohr, sondern liefert mit zwei neuen Highlights in Kärntens bestgelaunter Morgenshow auch jede Menge weitere gute Gründe einzuschalten. Einer davon heißt: „Ben probiert’s“. Moderator Ben Maruschek geht Dingen auf den Grund, die Kärnten garantiert schon immer mal wissen wollte und macht den Praxistest: „Mit welcher Technik ist man beim Wasserrutschen am Schnellsten?“ oder „Wie packt man seinen Koffer richtig?“. Die Antworten darauf gibt’s täglich auf der Antenne und jederzeit zum Nachhören im Web. Und auch die Kärntnerinnen und Kärntner sind gefragt! Ben und Kerstin sind auf der Suche nach besonderen Orten und den Lieblingsplätzen im Land. Ebenso zu hören in Kärntens bestgelaunter Morgenshow täglich von 5 bis 9 Uhr.

Die Sommer-Antenne immer und überall erleben – im Radio, Web und Antenne App! Alle Infos auch auf www.antenne.at

Rückfragen & Kontakt:

Manuel Krispl

Marketingleitung

Antenne Steiermark & Kärnten



Antenne Kärnten Regionalradio GmbH & Co KG

Hasnerstraße 2

9020 Klagenfurt

M: +43 664 855 1144

manuel.krispl @ antenne.at

www.antenne.at