WB Wien/Smodics-Neumann: Duale Ausbildung als Erfolgsmodell weiterentwickeln und stärken!

Lehrlingsbonus und Aufwertung des Meistertitels richtungsweisend. SPÖ Anfrage zeigt wahre Intention: „Ideologie und Schikanen bringen weder Mehrwert noch bessere Ausbildung!“

Wien (OTS) - „Die duale Ausbildung ist ein heimisches Erfolgsmodell. Das zeigt sich in Krisenzeit mehr denn je. Es wäre daher nicht nur grundfalsch, sondern auch sehr gefährlich, dieses gut eingespielte System aufgrund purer Ideologie in Schieflage zu bringen“, kommentiert Maria Smodics-Neumann, Spartenobfrau Gewerbe und Handwerk in der Wirtschaftskammer (WK) Wien und Nationalratsabgeordnete des Wiener Wirtschaftsbundes, die gestern eingebrachte dringliche Anfrage der SPÖ: „Der Ausbau der überbetrieblichen Ausbildungsplätze unabhängig vom Bedarf des Arbeitsmarktes und die Verschärfung der Auflagen für die Ausbildungsbetriebe, etwa durch die Verlängerung der Behaltepflicht, ist klar abzulehnen!“

Politik als Partner der Ausbildungsbetriebe: Finanzielle Anreize und praktische Hilfen

Die Wiener Unternehmen bilden aktuell 15.940 Lehrlinge aus. Aus Sicht des Wiener Wirtschaftsbundes muss die erfolgreiche Kombination aus praktischer Ausbildung im Betrieb sowie Unterricht in den Berufsschulen stetig weiterentwickelt und zielgerichtet ausgebaut werden: „Der seit 1. Juli verfügbare Lehrlingsbonus ist für Unternehmen ein finanzieller Anreiz, nach der Krise wieder durchzustarten, Lehrlinge aufzunehmen und neue Ausbildungs- und Arbeitsplätze zu schaffen. Innerhalb der ersten Woche hat dieser Bonus bereits 600 neue Lehrstellenzusagen gebracht. Es ist wichtig, ein ausgewogenes und bedarfsgerechtes Angebot an Lehrstellen zu garantieren und die Chancen der dualen Ausbildung optimal zu nutzen,“ ist Smodics-Neumann überzeugt.

ls Unternehmerin, Lehrlingsausbildnerin und durch den ständigen Austausch mit Ausbildungsbetrieben kennt Maria Smodics-Neumann die Bedürfnisse der Betriebe und weiß was es in Zukunft braucht, um Unternehmen und Lehrlingen noch besser unter die Arme greifen zu können: „Unterstützung und Trainings im ersten Lehrjahr seitens der Berufsschule, leichtere Auflösungsbestimmungen und finanzielle Unterstützung helfen den Unternehmen, ihr Know-how an die Berufsanwärter weiterzugeben und sich damit die Fachkräfte von morgen zu sichern.“

Meister als Titel bringt neuen Schwung!

Erfreut zeigt sich Smodics-Neumann über die gestern im Nationalrat beschlossene Aufwertung des eintragungsfähigen Meistertitels, der die Lehre weiter stärkt: „Spätestens ab 1. August kann der Meister als Titel getragen werden. Mit der formalen Gleichstellung des Meistertitels mit dem akademischen Bachelor wird zurecht das Ansehen unserer Spezialistinnen und Spezialisten unterstrichen.“

