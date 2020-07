VP-Mahrer: Mehr Tempo und Konsequenz an Sicherheits-Hotspots gefordert

Was zählt, sind die konkrete Maßnahmen

Wien (OTS) - „Mehr Tempo und Konsequenz“ forderte heute der Sicherheitssprecher der neuen Volkspartei Wien, Karl Mahrer, hinsichtlich der zahlreichen Sicherheits-Hotspots in der Stadt. „Das Ampelsystem für Unsicherheitsorte der Stadt kann nur ein erster Schritt sein. Was zählt, sind konkrete und nachhaltige Maßnahmen. Unsicherheitsräume verschwinden nicht von selbst. Hier braucht es städtebauliche Investitionen, ordnungsrechtliche Maßnahmen sowie Investitionen in die soziale Infrastruktur und Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort“, so Mahrer.

Entlang der U6, insbesondere am Westbahnhof, am Urban-Loritz-Platz, der Gumpendorfer Straße und der Josefstädter Straße sowie bei den Bahnhöfen Meidling und Floridsdorf ist nach wie vor akuter Handlungsbedarf gegeben. „Die Polizei ist überall ausreichend präsent, kann aber die Probleme nicht alleine lösen“, so der Sicherheitssprecher. „Viele Unsicherheitsräume lassen sich durch räumliche Gestaltung, Lichtkonzepte und vor allem Sauberkeit maßgeblich verbessern. Ganz wichtig ist auch ein Umdenken in der Stadtteilentwicklung in Favoriten rund um das Ernst Kirchweger Haus“, so Mahrer. „Hier ist die Stadt dringend gefordert, mehr Tempo und Konsequenz bei den Maßnahmen an den Tag zu legen.“

