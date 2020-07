Schrumpfen für das Luxusleben – „Downsizing“ am 12. Juli in ORF 1

Deutschsprachige Free-TV-Premiere für bissige Sozial-Satire mit Matt Damon und Christoph Waltz

Wien (OTS) - In Zeiten des Klimawandels behandelt der Film ein höchst aktuelles Thema: die Ressourcenknappheit und den Überkonsum der Menschen. Regisseur Alexander Payne schuf mit „Downsizing“ eine satirische Tragikomödie nach dem Motto: Wenn die Ressourcen des Planeten kleiner werden, dann tun es die Menschen eben auch! Daher plant Oscar-Preisträger Matt Damon in der deutschsprachigen Free-TV-Premiere „Downsizing“ am Sonntag, dem 12. Juli 2020, um 20.15 Uhr in ORF 1, sich schrumpfen zu lassen und sich so in der Miniaturwelt Leisureland ein Luxusleben leisten zu können. Bis ihm Hong Chau als Haushaltshilfe eines Partylöwen – dargestellt von Oscar-Preisträger Christoph Waltz – die Schattenseiten der vermeintlich paradiesischen Welt aufzeigt. Für ihre Rolle wurde Chau 2018 für den Oscar als beste Nebendarstellerin nominiert. In weiteren Rollen des hochkarätigen Ensembles sind u. a. Kristen Wiig, Udo Kier, Rolf Lassgård, Laura Dern, Neil Patrick Harris und Jason Sudeikis zu sehen. Das Drehbuch stammt von Regisseur Payne selbst und Jim Taylor.

Mehr zum Inhalt

Ein bahnbrechendes Experiment norwegischer Wissenschafter verspricht das Paradies. Auf zwölf Zentimeter geschrumpft, benötigt die Gesellschaft weniger Ressourcen und lässt alle schon mit wenig Geld im Luxus schwelgen. Paul und Audrey Safranek haben sich für das verlockende Angebot entschieden. Audrey überlegt es sich im letzten Moment anders. So wird nur Paul geschrumpft und landet allein in der Miniaturwelt von Leisureland. Dort trifft er auf den Partylöwen Dusan Mirkovic (Christoph Waltz) und dessen vietnamesische Haushaltshilfe Ngoc Lan (Hong Chau). Diese führt Paul in ein Ghetto, in dem bittere Armut herrscht.

