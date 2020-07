Neuer Direktor im Löwen Hotel Montafon

Mit 1. Juni 2020 übernahm Gunter „Rick“ Voigt die Hoteldirektion des renommierten 4-Sterne-Superior Löwen Hotel Montafon.

Schruns (OTS) - Der Hoteldirektor freut sich auf die Aufgabe mit der Unterstützung eines hervorragenden Teams und möchte die bisher erfolgte, beispielhafte Arbeit fortsetzen. In enger Zusammenarbeit mit der kaufmännischen Direktorin, Ingrid Muxel, möchte er auf das Vorhandene aufbauen, aber auch neue Ideen umsetzen. Am 3. Juli 2020 wurde das Hotel nach dreimonatiger Schließzeit wieder für Gäste geöffnet.

Gunter „Rick“ Voigt löst Roman Eberhardt ab, der nach fünf Jahren mit Ende der Wintersaison 2020 nach Tirol zurückkehrte. Voigt war zuvor neun Jahre im renommierten 5-Sterne-Superior-Hotel Traube Tonbach als Mitglied der Geschäftsleitung tätig. Der gebürtige Augsburger verfügt über 26 Jahre internationale Erfahrung in der gehobenen Hotellerie und bringt neben vielschichtiger Kompetenz eine nach wie vor ungebrochene Leidenschaft für seine Rolle als Gastgeber ein: „Durch die Mitarbeit im elterlichen Betrieb habe ich bereits früh meine Begeisterung für die Branche entdeckt. Für mich ist es ein persönliches Erfolgserlebnis, wenn man gemeinsam als Team seine Gäste verwöhnt und diese glücklich und zufrieden sind.“

Seine Ausbildung absolvierte Voigt im Intercontinental Wien, später führten ihn verschiedene Stationen unter anderem in die Schweiz, nach Portugal und Thailand. Zurück in Deutschland, absolvierte er ein Studium an der Hotelfachschule Heidelberg. Weitere Stationen waren das Schlosshotel Kronberg und das Interalpen-Hotel Tyrol, ein Schwesterhotel des Löwen Hotel Montafon.

Das Löwen Hotel Montafon kannte der neue Direktor bereits durch seine frühere Tätigkeit im Interalpen-Hotel Tyrol: „Die Innenarchitektur des Löwen Hotels hat mich seit dem Umbau, der 2013 erfolgte, begeistert. Zudem schätze ich das Familienunternehmen Liebherr, welches als Betreiber die Hotels mit großem Engagement, aber auch mit enormer persönlicher Wertschätzung leitet.“

Neue Maßnahmen für maximale Gästezufriedenheit

Entsprechend seiner Hingabe zum Gast sind die Ambitionen von Voigt für seine neue Position: „ Das Löwen Hotel Montafon steht seit jeher für eine hohe Serviceorientierung und das Schaffen eines Wohlfühlambientes. Ich möchte an dem weiterarbeiten, was von meinen Vorgängern und dem tollen Team aufgebaut wurde, jedoch neue Akzente setzen. Das Motto ‚Zu Gast bei Freunden‘ möchten wir mit neuem Leben erfüllen und unseren Gästen die schönsten Erinnerungen bereiten, wenn sie bei uns ihren Urlaub verbringen.“ Seine persönliche Kernbotschaft lautet: „Der Gast eint uns in allem, was wir tun.“



Das Löwen Hotel Montafon zieht neben internationalen Gästen auch die Vorarlberger an. Viele Einheimische sind dem traditionsreichen Haus durch die einst legendären Veranstaltungen persönlich verbunden. Voigt möchte an diesen guten Ruf anschließen und noch mehr Einheimische begrüßen als bisher: "Immer mehr Vorarlberger nutzen gerne unseren Day Spa und unsere Restaurants. Mit einer neuen Karte für Mittagsgerichte möchten wir die Menschen, die bei uns leben und arbeiten, zusätzlich kulinarisch verwöhnen. Aber auch bei künftigen Veranstaltungen freuen wir uns sehr, wenn wir viele Vorarlberger bei uns sehen", bekräftigt der neue Direktor.

Coach für die Mitarbeiter

Neben der Zufriedenheit seiner Hotel- und Restaurantgäste liegt dem neuen Direktor genauso das Wohlbefinden seiner Mitarbeiter am Herzen. Voigt ist es wichtig, für das Löwen-Team präsent zu sein. Er sieht sich als Coach, um die individuelle Weiterentwicklung jedes einzelnen Mitarbeiters zu fördern. "Ich habe ein hervorragendes Team vorgefunden, das nur so vor Ideen sprudelt. Diese gilt es nun aufzugreifen und zur Umsetzung zu bringen", freut sich Voigt.

Löwen Hotel Montafon: Alpiner Chic mit Wohlfühlambiente

Das 4-Sterne-Superior Löwen Hotel Montafon gilt als eine der ersten Adressen in Vorarlberg und genießt einen hervorragenden Ruf weit über die Grenzen hinaus. Das moderne Hotel im Alpine-Chic-Stil beeindruckt mit einer geschmackvollen Kombination aus Natur und Luxus. Das Haus verfügt über einen 3.000 m² großen Wellnessbereich mit Badelandschaft und Saunawelt, die Anwendungen werden ausschließlich von topausgebildeten Spa-Experten durchgeführt. Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt die Kulinarik des Hauses: Küchenchef Thomas Carvalho de Sousa erkochte für die typisch montafonerisch eingerichtete Löwen Stube drei Gault Millau-Hauben. Das Gourmet-Restaurant zählt damit zu den besten Restaurants in Vorarlberg. Das Löwen Hotel Montafon gehört seit 1982 zur Firmengruppe Liebherr, die fünf weitere Hotels der gehobenen Kategorie in Österreich, Deutschland und Irland betreibt.

