VGT-Film-Demo vor Landwirtschaftsministerium: Vollspaltenboden ist Tierquälerei

VGT-Aktivist_innen zeigen Filmaufnahmen einer kürzlich aufgedeckten Schweine-Tierfabrik und appellieren an Ministerin Köstinger, den Vollspaltenboden zu verbieten.

Wien (OTS) - Heute stehen 15 Aktivist_innen des VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN vor dem Landwirtschaftsministerium und zeigen auf Laptops, Tablets und Fernsehgeräten erschreckende Aufnahmen aus österreichischen Schweinehaltung. Der Anlass: Dem Vernehmen nach soll die Schweine-Verordnung im Herbst reformiert werden. Tierschutzminister Rudolf Anschober sagte erst letzte Woche, dass er für ein Verbot des Vollspaltenbodens in der Schweinehaltung kämpfen werde. Zudem spricht sich auch die österreichische Bevölkerung FÜR ein Verbot aus. 96 % der Österreicher_innen wünschen sich eine verpflichtende Stroheinstreu. Landwirtschaftsministerin Köstinger, die im Prozess der Adaptierung der Verordnung ein Veto-Recht hat, äußerte sich bis dato nicht zu den Forderungen der Tierschutzseite. Faktum ist, dass sich die überzeugende Mehrheit in Österreich einen Richtungsschwenk hin zu einer tierschutzfreundlicheren Schweinehaltung wünscht. Ministerin Köstinger kann die Bevölkerung aus demokratiepolitischer Sicht nicht länger ignorieren.

VGT-Campaigner David Fenzl dazu: „Wie lange noch muss der Großteil der österreichischen Schweine auf Betonboden, der zur Gänze mit Spalten durchzogen ist, dahinvegetieren? Der Vollspaltenboden ist eine Tierquälerei, die nicht schön zu reden ist. Gelenksentzündungen aufgrund der scharfkantigen Spalten, Lungen- und Augenentzündungen wegen des Ammoniaks, welches die Luft in den Schweine-Tierfabriken verpestet. Dazu kommen noch Spulwürmer, Leber-, Herzbeutel- und Brustfellentzündungen. Zu guter Letzt weist die Vollspaltenbodenhaltung eine erhöhte Mortalitätsrate von bis zu 25 % auf. Solange diese Form der Schweinhaltung nicht verboten ist, kann sich Österreich keinesfalls als Tierschutzvorreiter der EU bezeichnen. In Bezug auf die Mastschweinehaltung sind wir absolutes Schlusslicht. Ich appelliere an Ministerin Köstinger, gemeinsam mit Minister Anschober ein Verbot des Vollspaltenbodens in die Wege zu leiten. Es ist allerhöchste Zeit.“

