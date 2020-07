Energiegemeinschaften als Turbo für die Energiewende

Erfolg hängt vom Mut der Politik ab die passenden Rahmenbedingungen zu schaffen

St. Pölten (OTS) - Energiegemeinschaften müssen in den nächsten Monaten in österreichischem Recht ermöglicht werden. Der Dachverband Erneuerbare Energie Österreich (EEÖ) präsentierte heute eine Studie zur optimalen Umsetzung. „Die rechtliche Ausgestaltung und Umsetzung wird entscheiden, ob Energiegemeinschaften einen Turbo für die Energiewende bringen, oder nur zu einem weiteren Feigenblatt einer mutlosen Politik verkommen“, bemerkt Stefan Moidl, Geschäftsführer der IG Windkraft und hofft auf mehr Mut in der österreichischen Energiepolitik.



Die gesamte Presseaussendung und Hintergrundmaterial finden Sie auf der Website der IG Windkraft

