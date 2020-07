Spielberg, die Zweite: Der Große Preis der Steiermark live in ORF 1

Am 12. Juli ab 14.35 Uhr; ebenfalls wieder live: Formel 2, Formel 3 und Porsche Supercup

Wien (OTS) - Der Auftakt am 5. Juli 2020 war ein voller Erfolg – in sportlicher Hinsicht mit einem ebenso turbulenten wie spannenden GP und, was das Publikumsinteresse betrifft, mit bis zu 669.000 Zuseherinnen und Zusehern bei 46 Prozent Marktanteil. Da steigt schon die Vorfreude auf den Großen Preis der Steiermark, der am Sonntag, dem 12. Juli, für ein Dakapo in Spielberg sorgt. Auf dem ORF-Programm stehen nicht nur alle Trainings und das Rennen, sondern auch die Übertragungen der Formel 2, Formel 3 und vom Porsche Supercup. Für den ORF wieder mit von der Partie – Ernst Hausleitner und Alexander Wurz, die dabei unter anderem am Samstag, dem 11. Juli, um 13.15 Uhr mit Gästen auf „70 Jahre Formel 1 in Österreich“ zurückblicken. Innerhalb des Ring-Geländes sorgt Christian Diendorfer für die Interviews.

Der TV-Fahrplan zum Großen Preis der Steiermark

Freitag, 10. Juli

10.40 Uhr, ORF 1: F1 News

10.55 Uhr, ORF 1: Freies Training

13.00 Uhr, OSP/ORF.at: PK Formel 1

14.30 Uhr, ORF 1: F1 News

14.55 Uhr, ORF 1: Freies Training

Samstag, 11. Juli

10.15 Uhr, ORF 1: Formel 3, erstes Rennen

11.20 Uhr, ORF 1: F1 News

11.55 Uhr, ORF 1: Freies Training

13.15 Uhr, ORF 1: Hausleitner & Wurz blicken mit Gästen zurück auf 70 Jahre F1 in Österreich

14.20 Uhr, ORF 1: F1 News

14.55 Uhr, ORF 1: Qualifying

16.35 Uhr, ORF 1: Formel 2, erstes Rennen

Sonntag, 12. Juli

11.00 Uhr, ORF 1: Formel 2, zweites Rennen

12.05 Uhr, ORF 1: Formel 3, zweites Rennen (Zusammenfassung)

12.20 Uhr, ORF 1: Porsche Supercup, Rennen

13.05 Uhr, ORF 1: Jochen Rindt – der erste Popstar der Formel 1 13.50 Uhr, ORF 1: F1 News

14.35 Uhr, ORF 1: GP der Steiermark

16.50 Uhr, ORF 1: Die Analyse

19.00 Uhr, OSP: Highlights Formel 3, erstes Rennen

3.50 Uhr, ORF 1: GP der Steiermark (Wh.)

Montag, 13. Juli

19.00 Uhr, OSP: Highlights Formel 3, zweites Rennen & Porsche Supercup

Dienstag, 14. Juli

5.15 Uhr, ORF 1: Highlights GP der Steiermark

19.00 Uhr, OSP: Highlights Formel 2, erstes Rennen

22.00 Uhr, OSP: Highlights Formel 2, zweites Rennen

sport.ORF.at, ORF-TVthek und ORF TELETEXT mit umfangreichen redaktionellen Schwerpunkten

Wer sich am PC, Laptop, Smartphone oder Tablet über das Geschehen in Spielberg auf dem Laufenden halten will, dem bieten sport.ORF.at und TVthek.ORF.at umfangreiche multimediale Info-Packages: Live-Streams der TV-Übertragungen des ORF sowie umfassende Video-on-Demand-Angebote, Live-Ticker während der Qualifyings und der Rennen, Vorschauen, Hintergrundberichte, Rennanalysen, sowie detaillierte Tabellen und Statistiken sorgen dafür, dass Motorsportfans jederzeit auf dem neuesten Stand der Dinge sind. Auch im ORF TELETEXT wird ein redaktioneller Schwerpunkt mit Storys, Live-Ticker, Tabellen etc. bereitgestellt.

