Natur und Mensch in Beziehungskrise?!

Corona zeigt: Herz für Natur wieder stärker entflammt / Die Weleda Natur-Studie 2020 (FOTO)

Arlesheim (ots) - Den Wert einer bewussten Beziehung zur Natur hat Weleda als Herstellerin von Naturkosmetik und Arzneimitteln schon früh erkannt. Wie steht es aber aktuell um unsere Beziehung zur Natur?

Die großen Einschränkungen der vergangenen Monate wie soziale Distanz, Homeoffice und zu Hause bleiben fordern uns heraus. Insbesondere zu Zeiten des Lockdowns hat die Natur eine besondere Anziehungskraft auf uns ausgeübt - raus aus den eigenen vier Wänden, hin zu einem Rückzugsort, an dem wir uns frei fühlen und der ohne Bedrohung ist. Dass unsere Sehnsucht, Zeit in der Natur zu verbringen ohnehin groß ist, zeigt die Weleda Natur-Studie 2020, eine repräsentative Befragung.

Die Mehrzahl der Befragten ist mit dem aktuellen Zustand der Natur unzufrieden - sie wünschen sich positive Veränderungen für deren Zukunft. Viele von ihnen haben sogar Angst, wenn sie an die zukünftige Entwicklung der Natur denken! Auch Bedenken, dass die Natur weiter an Wert für uns Menschen verliert, sind in der Gesellschaft präsent. Vielleicht sind uns gerade deshalb Umweltschutz, Rückbesinnung auf die Natur und ein stärkeres Bewusstsein für deren Kreisläufe für ein intaktes Ökosystem sehr wichtig? Aber was tun wir selbst für die Natur? Haben wir ein ausgewogenes Verhältnis zu ihr?

"Wichtig ist aus meiner Sicht, dass wir einen gewissen Respekt entwickeln für die Natur, die mit uns - aber nicht durch uns - existiert und uns der Folgen des eigenen Handelns bewusst sind", sagt Dr. Anna Deplazes Zemp, Molekularbiologin und Philosophin mit Schwerpunkt Umweltethik, Bioethik, Ethik der Biotechnologie der Universität Zürich. Sie hat die Weleda Natur-Studie wissenschaftlich begleitet.

Ein aktuelles Update zur Situation nach dem Corona-Lockdown zeigt, dass durch #stayhome der Sinn der Menschen für die Natur geschärft wurde.

