Jugend:Gemeinde:Service als neue Qualitätsstufe zur Unterstützung kommunaler Jugendarbeit

LR Teschl-Hofmeister: Service für NÖ Gemeinden im Jugendbereich wird weiter ausgebaut

St. Pölten (OTS/NLK) - „Wir haben in Niederösterreich 233 zertifizierte NÖ Jugend-Partnergemeinden. Viele davon haben sich durch kommunales Jugendcoaching qualifiziert und bieten den jungen Menschen beste Voraussetzungen, um sich im vertrauten Lebensumfeld richtig wohl zu fühlen“, erklärt Jugend-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister die österreichweit höchste Zahl an zertifizierten Gemeinden, die Jugendarbeit als eine Basis ihres Erfolges sehen. Das Angebot „Jugendcoaching für NÖ Gemeinden“ hat sich dabei als Beratungsleistung für niederösterreichische Gemeinden bestens entwickelt und in mehr als 300 Fällen neue Ideen und Projekte gebracht oder bestehende Herausforderungen gelöst.

Um diese Serviceleistung nun noch zu erweitern und noch zielgerichteter zu machen, ist ein neues Jugend:Gemeinde:Service in der Jugend:info NÖ eingerichtet, welches viele Vorteile bietet. Dieses Service wird alle Angebote der Jugend:info NÖ sowie direkte Beratungsleistungen vor Ort enthalten. Die zwei Schienen werden dabei nicht nebeneinander laufen, sondern als umfassende gesamtheitliche Gemeindeberatung im Jugendbereich etabliert.

Ein Beispiel: Ein Jugendcoach führt ein Erstgespräch in einer Gemeinde. Im Zuge dessen stellt sich heraus, dass eine weiterführende Beratung mit einer aktiven Befragung von Jugendlichen erforderlich und gewünscht ist. Dabei entwickelt sich der Wunsch der jungen Menschen und der Gemeinde, einen Jugendtreff einzurichten. Hier tauchen Rechtsfragen, aber auch Wünsche und Bedenken der Anrainer auf. Als Folge bekommt die Gemeinde eine umfassende Jugendtreffberatung, wobei unter anderem die Rechtsfragen vom „Team Recht“ der Jugend:info NÖ beantwortet werden. Die Gemeinde will im darauffolgenden Jahr gemeinsam mit einer Jugendorganisation oder einem Verein eine internationale Begegnung im örtlichen Jugendtreff organisieren - sie bekommt Infos von den Spezialisten zu „Europe goes local“ und ERASMUS+ aus der niederösterreichischen Regionalstelle der Nationalagentur - und auch das ist die Jugend:info NÖ. Mit Jugend:Gemeinde:Service werden vorhandene Ressourcen intensiv genutzt und kompetente Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner kümmern sich um unterschiedliche Ansprüche. Sie helfen somit, erfolgreiche kommunale Jugendarbeit auf allen Ebenen umzusetzen.

„Es wird eine enge Zusammenarbeit zwischen den Fachbereichen der Jugend:info NÖ geben. Die niederösterreichischen Gemeinden können damit noch besser und schneller auf praxisnahes Fachwissen zugreifen. Jugendcoaching für NÖ Gemeinden wird somit zum Jugend:Gemeinde:Service aus einem Guss“, zeichnet Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister den nächsten wichtigen Schritt in eine erfolgreiche kommunale Jugendarbeit.

