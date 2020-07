Comviva wurde im ROCCO SMS Firewall Performance Report 2020 als SMS-Firewall-Anbieter erster Güte eingestuft

Neu-Delhi (ots/PRNewswire) - Comviva, ein weltweit führender Anbieter von Mobilitätslösungen, wurde im jüngsten ROCCO SMS Firewall Performance Report als SMS-Firewall-Anbieter erster Güte benannt - basierend auf einer jährlichen Umfrage von 131 Mobilfunkbetreibern (MNOs) in 92 Ländern, die an dieser einzigartigen, verbraucherorientierten Studie teilnahmen. Der Bericht spiegelt wider, wie SMS-Firewall-Anbieter von Mobilfunkbetreibern (MNOs) in Bezug auf Leistungskriterien wahrgenommen werden, die für die Bereitstellung von SMS-Firewall-Diensten von grundlegender Bedeutung sind. Comviva erhielt eine Gesamtbewertung von 4,02 von 5.

Comviva wurde auf der Grundlage verschiedener Leistungskriterien wie Zuverlässigkeit, Kundenservice, technisches Know-how, Reputation, Preis-Leistungs-Verhältnis, Mehrwertdienste, Servicequalität, Transparenz und Flexibilität unter den fünf besten (von 18 getesteten) Anbietern eingeordnet.

ROCCO wird als Michelin der Telekommunikationsbranche bezeichnet, da es die Bewertung von Anbietern und ihrer Qualität erleichtert und die Marktführer benennt. ROCCO beurteilt die Anbieter jedoch nicht direkt, sondern gibt den Mobilfunkbetreibern die Möglichkeit, sie zu bewerten und Meinungen über den gesamten Lieferantenstamm hinweg zu äußern. So entsteht eine Community für den Austausch von Informationen und für Beratung zu speziellen wichtigen Anbieterentscheidungen.

Die Messaging-Firewall von Comviva ist eine umfassende netzwerk- und inhaltsbasierte Sicherheitslösung. Sie ermöglicht es Betreibern, ihren Verkehr zwischen Anwendung und Person (A2P) effektiv zu monetarisieren und Abonnenten vor dem Missbrauch von Mobiltelefonen zu schützen. Die Messaging-Firewall schützt außerdem vor Spam und Betrug, begrenzt Umsatzverluste und reduziert den betrieblichen Aufwand für Telekommunikationsanbieter. Zusätzlich zur Bereitstellung der Plattform bietet Comviva auch Funktionen in Bezug auf Unternehmensberatung und -betrieb. Diese wurden entwickelt, um sicherzustellen, dass die Plattform jederzeit mit globaler Intelligenz betrieben, konfiguriert und aktualisiert wird.

Deshbandhu Bansal, Chief Operating Officer, Messaging Solutions bei Comviva, sagte: "Wir sind begeistert, in dieser jährlichen Firewall-Benchmarking-Umfrage, auf deren Grundlage der einzige auf Messaging fokussierte Bericht der Welt erstellt wird, als Anbieter erster Güte geführt zu werden. Wir sind stolz darauf, dass unsere Messaging-Lösungen heute mehr als 1 Milliarde Abonnenten in verschiedenen Ländern dienen. Es ist eine großartige Referenz für unsere Messaging-Angebote, dass unsere Mobilfunkbetreiberkunden unsere starke Leistung und Führung über alle Parameter hinweg hoch bewertet haben."

Jason Bryan, Gründer und Vorsitzender der Rocco Group, sagte: "Die Investition in Anbieter ist immer eine große Herausforderung. Mobilfunkbetreiber müssen RFP-, RFQ- und Auswahlverfahren durchführen, die ihnen vor der Monetarisierung von SMS Zeit und Energie rauben. Dieser Bericht zielt darauf ab, Ratschläge von anderen Mobilfunkbetreibern zu erhalten, die Mobilfunkbetreibern, die sich noch nicht für einen Anbieter entschieden haben, bei ihrer Wahl helfen können. Herzlichen Glückwunsch an Comviva für seine Anerkennung als einer der angesehensten Anbieter in diesem Bereich."

Comviva wurde auch schon im ROCCO A2P SMS Messaging Vendor Performance Report 2019 als einer der wichtigsten Anbieter vorgestellt.

Comviva ist der weltweit führende Anbieter von Mobilitätslösungen für Unternehmen von morgen. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft von Tech Mahindra und Teil der Mahindra Group, die einen Jahresumsatz von 21 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. Sein umfangreiches Portfolio an Lösungen umfasst digitale Finanzdienstleistungen, Kundenwertmanagement, Messaging- und Breitbandlösungen sowie digitale Lifestyle-Dienste. Es ermöglicht Dienstleistern, das Kundenerlebnis zu verbessern, Kosten zu rationalisieren und das Umsatzwachstum zu beschleunigen. Die Lösungen von Comviva werden von mehr als 130 Mobilfunkanbietern und Finanzinstituten in über 95 Ländern eingesetzt und bereichern das Leben von mehr als zwei Milliarden Menschen, denen sie eine bessere Zukunft bieten. Weitere Informationen finden Sie unter www.mahindracomviva.com

