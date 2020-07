Nationalrat - Stöger: 45 Arbeitsjahre müssen genug sein für abschlagsfreie Pension

Wien (OTS/SK) - „Der wichtigste Schutz für die Sicherheit der Pensionen ist es, in Arbeitsplätze zu investieren“, betont der SPÖ-Abgeordnete und frühere Sozialminister Alois Stöger im Rahmen der Debatte über Anpassungen von Datengrundlagen für die Alterssicherungskommission. Die Finanzierbarkeit des Pensionssystems zeige laut Stöger auch, dass der Staatszuschuss zu den ASVG-Pensionen im letzten Jahr um 600 Millionen Euro unter dem im Budget vorgesehenen Wert geblieben ist. „Die Pensionen waren die letzten 60 Jahre sicher und sie sind in Zukunft sicher." ****

Im Hinblick auf die Alterssicherungskommission merkte Stöger an, dass die Hälfte der Mitglieder nicht im ASVG pensionsversichert sei, sondern Beamtenpensionen oder andere Pensionen beziehen bzw. erwarten. In der letzten Sitzung der Alterssicherungskommission sei zudem diskutiert worden, ob die Pensionen leistbar sind bzw. ob Menschen nach 45 Arbeitsjahren abschlagsfrei in Pension gehen können. „Wir können das - 45 Jahre sind genug! Wer 45 Jahre lang Beiträge eingezahlt hat, muss ohne Abschläge in Pension gehen können“, so Stöger. (Schluss) wf/ls

