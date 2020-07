Winzerinnen mit Leib und Seele – im Portrait erzählen vier Frauen aus dem Weinviertel über ihre Passion des Weinmachens.

TV-Magazin "LAND UND LEUTE" Sendedatum, Samstag, 18. Juli 2020 um 16.30 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - Vom Bio-Weinbaubetrieb bis zum größten Weinbaubetrieb Österreichs produzieren starke Frauen mit Kreativität und viel Hingabe erfolgreich Wein. Wir sind im Weinviertel in Niederösterreich unterwegs und besuchen die Winzerinnen Nancy Lee Seymann aus Karlsdorf, Katharina Baumgartner aus Untermarkersdorf, Maria und Anna Faber-Köchl aus Eibesthal. Sie erzählen über ihren ganz speziellen Zugang zur Passion des Weinmachens und verraten ihr persönliches Erfolgsrezept.

Weitere Themen von „Land und Leute“ am 18. Juli:

*Urlaub am Flachsbauernhof.

Der Biohof Schafflhof in Sarleinsbach im oberösterreichischen Mühlviertel ist spezialisiert auf den Flachsanbau – Nachhaltigkeit spielt eine große Rolle. Anbau, Blüte und Verwertung können die Gäste hautnah miterleben.

*Milch oder Pflanzen-Drink.

Eine Reportage aus Wien und Niederösterreich widmet sich der Milch und pflanzlichen Drinks als Alternative – wie etwa aus Soja oder Hafer. Wir haben nachgefragt, worin die Unterschiede und Vorteile von Milch und Drinks liegen.

*Sommerliche Erfrischung Mostschober.

Im Mostviertel in Niederösterreich kredenzen wir den Mostschober, eine beliebte Nachspeise in der warmen Jahreszeit. Michaela Reikersdorfer zeigt uns, wie der getränkte Kuchen hergestellt wird und welche Rolle dabei der Most spielt.

*Unterwegs im Villgratental.

Das Villgratental, ein Seitental des Osttiroler Pustertales, zählt zu den ursprünglichsten Natur- und Kulturlandschaften im Alpenraum. Es ist nach wie vor ein bergbäuerlich geprägtes Hochtal, mit jahrhundertealten Traditionen und nachhaltiger Bewirtschaftung – ein Talportrait.

