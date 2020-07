Wiener ÖVP fordert Corona-Akut-Maßnahmenpaket für Wien

Wien (OTS/RK) - Mit insgesamt neun Punkten will die Wiener ÖVP das Corona-Virus in Wien verstärkt bekämpfen. Das Forderungs-Bündel haben der nicht-amtsführende Stadtrat Markus Wölbitsch-Milan und Gemeinderätin und VP-Gesundheitssprecherin Ingrid Korosec heute, Mittwoch, in einem Pressegespräch vorgestellt.

In dem Paket enthalten sind Vorschläge und Forderungen, zum Beispiel: die Stadt möge die Polizei zur Unterstützung beim Contact-Tracing beiziehen, so wie das Innenminister Nehammer von der ÖVP mehrfach angeboten habe; Infektionszahlen sollten laufend via Stadt-Wien-Smartphone-App abrufbar sein, hinunter bis auf Bezirksebene; Einstiegstüren der Öffi-Garnituren sollten sich wieder automatisch öffnen; an allen U-Bahn-, Bim- und Bus-Stationen sollten Desinfektionsmittel-Spender installiert werden; die Wiener Linien sollen die „Masken-Pflicht“ (verbindliches Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes) verstärkt kontrollieren. Auch pocht die ÖVP auf einen Sonder-Ausschuss im Gemeinderat, der sich exklusiv mit Gesundheitsthemen rund um Corona beschäftigen soll. Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt, insbesondere bei den Wiener Linien und dem Gesundheitsverbund, soll die kostenlose Möglichkeit zur raschen Testung auf Covid-19 gegeben werden. Alle Tests müssten zudem schneller abgewickelt werden – innerhalb von 24 Stunden müsse ein Ergebnis vorliegen.

„Die Lage ist ernst, das Virus nicht besiegt und die Krise noch nicht vorbei“, so Wölbitsch. Der zuständige Gesundheitsstadtrat Peter Hacker hätte das Virus „von Beginn an nicht ernst genommen“, Bürgermeister Michael Ludwig (beide SPÖ) verhalte sich „passiv“. Die ÖVP hingegen wolle „keinen regionalen Shut-Down“, es sei „Zeit zu Handeln“, so Wölbitsch.

