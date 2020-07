HC-Generalsekretär Höbart: Was steckt hinter der erneuten Maskenpflicht in Oberösterreich? Team HC Strache erwägt Anzeige

Wird ÖVP-Netzwerker und Corona-Neo-Millionär Schnauder erneut von seinem Landeshauptmann Stelzer bedient?

Wien / Linz (OTS) - „Der berufliche Werdegang des ÖVP-Beraters und Corona-Neo-Millionärs Walter Schnauder liest sich wie das ‚Who is who‘ des Machtnetzwerkes der Österreichischen Volkspartei: JVP, Raiffeisen, Gemeindeservice der ÖVP etc. Das Land OÖ unter Landeshauptmann Thomas Stelzer hat seinem Parteifreund ja bekanntermaßen einen Auftrag über Corona-Schutzausrüstungen in der Höhe von sage und schreibe 4,5 Millionen zugeschanzt – ohne Ausschreibung und bis zum sechsfachen Marktpreis. Schnauder, der diese Firma erst im April 2020 exakt zu diesem Zweck gegründet hat und über keinerlei Erfahrung im Handel mit medizinischen Produkten verfügt, ist somit einer der größten Nutznießer der Corona-Krise“, fasste heute Generalsekretär Ing. Christian Höbart den jüngsten Streich der türkis-schwarzen Amigo-Partie zusammen.

Man müsse sich nun die Frage stellen, was wirklich hinter der morgen erneut in Kraft tretenden Maskenpflicht in Oberösterreich stecke: Ist es wieder eine vollkommen überzogene Maßnahme des OÖ-Imperators Stelzer oder werde der ÖVP-Netzwerker Schnauder erneut von seinem Landeshauptmann und Spezi mit einem Millionen-Auftrag unter Dehnung rechtlicher Grundlagen bedient? Außerdem falle auch eigenartig auf, dass bei der FPÖ die Meinungen zur Notwendigkeit von Corona-Maßnahmen diametral auseinandergehen. Denn während Herbert Kickl auf Bundesebene massiv gegen die Maskenpflicht wettere, habe der Wiener FP-Spitzenkandidat Dominik Nepp auch in dieser Thematik wie immer keine eigene Meinung und Manfred Haimbuchner in OÖ hänge natürlich wie gewohnt am Rockzipfel der OÖ-Landes-ÖVP und stimme so ziemlich bei allem mit, was ihm Landeshauptmann Stelzer vorkaue, führte Höbart weiter aus.

„Während unser Bundesobmann HC Strache nahezu im Tagesrhythmus mit absurden Vorwürfen ohne jegliche Grundlage aus dem schwarzen Dunstkreis konfrontiert wird, zieht die ÖVP hinter verschlossenen Türen einen fragwürdigen Deal nach dem anderen durch. Mit dieser Abzocke der Volkspartei in der Krise muss Schluss sein. Daher erwägen wir als ‚Team HC Strache – Allianz für Österreich‘ auch eine Anzeige bei der WKStA, der Staatsanwaltschaft Linz bzw. der EU-Kommission zur Prüfung einer rechtswidrigen Beihilfe. Hier wird vor dem Hintergrund des Vorwurfs der Untreue in weiterer Folge auch zu klären sein, welche Rolle Landeshauptmann Stelzer bei der Vergabe ohne Ausschreibung – und obwohl viel günstigere Anbieter vorhanden waren – gespielt hat. Diesem augenscheinlich korrupten ÖVP-Netzwerk muss endlich das Handwerk gelegt werden“, so Höbart abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Team HC Strache – Allianz für Österreich

Ing. Christian Höbart

Generalsekretär

+43 (0)664 8586858

christian.hoebart @ teamhcstrache.at

www.teamhcstrache.at